Despedidas injustificadamente, sin pago por días no laborados, trabajan limpiando sin medidas sanitarias que las protejan del contagio, así enfrentan trabajadoras del hogar la contingencia por el nuevo coronavirus COVID-19.

Ya no vengas, no tengo para pagarte hasta nuevo aviso, ya no quiero que entres a mi casa porque traes en tu ropa el virus, porque andas en la calle, no toques a mis hijos”, apunta Marcelina Bautista , fundadora Centro De Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar.

Algunas lo denuncian en redes sociales, pero la mayoría acepta en silencio la discriminación en esta época de contingencia por coronavirus.

De los 2.3 millones de trabajadores del hogar en México, el 99% no tiene contrato formal, por lo tanto no están asegurados, el 88% tampoco cuenta con prestaciones.

En medio de la fase 2 de la pandemia de coronavirus, algunas siguen trabajando, no pueden dejar de ganar un salario promedio de 300 pesos al día, son el sustento de familias enteras.

Se hace de lado si están enfermas o si aumenta su riesgo a contraer el coronavirus.

Las trabajadoras están corriendo el riesgo porque cuidan a los niños, a los adultos, a los enfermos, no te das cuenta en qué momento puedes enfermarte”, añade Marcelina Bautista .

Mientras que, en el Centro De Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) urge a empleadores garanticen el derecho a la salud.

Exhortamos a los empleadores a que es el momento en que empiecen a asegurar a las compañeras", reitera la fundadora Centro De Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar.

Dato: El CACEH surge en el año 2000 como un espacio autónomo e independiente, integrado por y para empleadas del hogar, a partir de iniciativa, necesidades y experiencias.

Desde entonces, se empezó a construir un lugar propio de convivencia, pero sobre todo de aprendizaje sobre ser mujer, trabajadora y empleada del hogar, en un contexto donde el trabajo del hogar, no es valorado ni reconocido.

