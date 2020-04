Coronavirus en México y el mundo, 2 de abril: lee aquí las noticias de última hora y casos positivos

México y el coronavirus

Suman mil 378 contagios en México

Autoridades de la Secretaría de Salud (SSa) informaron la noche del miércoles que el coronavirus (Orthocoronavirinae) en México suma 37 muertes y mil 378 casos confirmados, así como tres mil 827 casos sospechosos y siete mil 73 casos negativos. El 82% han sido no graves y solo el 18% ha requerido hospitalización.

Presentan APP COVID-19

La Secretaría de Salud lanzó la aplicación COVID-19MX, con la finalidad de facilitar el intercambio de información científica entre autoridades sanitarias y la población.

Cancelan elecciones en Hidalgo y Coahuila

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ejerció su facultad de atracción para posponer los comicios estatales de Coahuila e Hidalgo por el COVID-19, originalmente programados para el 7 de junio próximo.

AMLO descarta cierre de frontera con EU; no se aplicarán aranceles

El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó el cierre de fronteras entre Estados Unidos y México, y aseguró que el vecino país no aplicará aranceles a las mercancías mexicanas.

El acuerdo es no cerrar fronteras y no establecer aranceles a las mercancías mexicanas, cada vez está más integrada la economía, un cierre de frontera no sólo nos afecta a nosotros, sino también a ellos".

Sobre este tema, indicó que se mantienen conversaciones con autoridades de Estados Unidos para evitar que los efectos negativos de la emergencia sanitaria por coronavirus perjudiquen aún más a las dos naciones.

UNAM extiende suspensión de actividades por coronavirus

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que la reanudación de actividades no será antes del 30 de abril tal como se tenía planeado debido a la contingencia por coronavirus (Orthocoronavirinae).

A través de un comunicado la máxima casa de estudios del país refirió que se suma a las medidas anunciadas por las autoridades de salud mexicanas para hacer frente a la rápida propagación del coronavirus Covid-19.

Coronavirus en Estados

Jalisco: ofrecen taxi gratuito a médicos y enfermeras

Taxistas de Guadalajara, Jalisco, ofrecen servicio gratuito a enfermeras y doctores luego de las agresiones que se han registrado en transporte público contra estos especialistas, ante el temor de que ellos promuevan el contagio del coronavirus COVID-19.

Edomex: regresan deportistas varados en Tailandia

Luego de viajar más de 20 horas en avión, Lillyan Alexis Yáñez Roa y Carlos Esaú “Máximo” Vargas Aguilar, jóvenes atletas ecatepenses de alto rendimiento que practican el arte marcial Muay Thai, regresaron a México con apoyo del Gobierno de Ecatepec tras permanecer varados cerca de 30 días en Bangkok, Tailandia, por la contingencia sanitaria del COVID-19.

Hidalgo: registra tercer fallecido por COVID-19

Luego de que la Secretaría de Salud federal diera a conocer la víspera un tercer fallecimiento por COVID-19 en Hidalgo, el gobernador Omar Fayad informó que el paciente era un médico de la Secretaría de Salud estatal.

Quintana Roo: aumentan casos de COVID-19

La secretaria de Salud de Quintana Roo, Alejandra Aguirre, dio a conocer, en el corte de la víspera, dos nuevos casos de coronavirus (COVID-19), por lo que ya suman 46 personas infectadas.

CDMX: instalan pabellones médicos para pacientes con coronavirus

Para hacer frente al brote de coronavirus COVID-19, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció que en varios hospitales instalarán carpas blancas que funcionarán como pabellones hospitalarios.

Zacatecas: buscan frenar violencia familiar durante contingencia

Debido a la creciente violencia en el entorno familiar durante la cuarentena decretada por el nuevo coronavirus COVID-19, las autoridades de Zacatecas dieron a conocer una plataforma que funciona a través de internet.

Sonora

La gobernadora de Sonora, Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, planteó a las autoridades federales su intención de restringir el acceso a la entidad por la frontera norte con Estados Unidos, ante la emergencia sanitaria causada por el virus COVID-19.

En una reunión de trabajo celebrada de manera virtual, en la cual participaron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y distintas autoridades de salud y protección civil, Pavlovich Arellano solicitó restringir el tránsito no esencial en la frontera norte, al señalar que en el vecino país los casos han presentado una alza considerable.

El mundo y el coronavirus

Casi 48 mil muertos por coronavirus en el mundo

El nuevo coronavirus ha provocado al menos 47 mil 993 muertos en el mundo desde que apareció en diciembre, según un balance establecido por AFP sobre la base de fuentes oficiales, este jueves a las 11:00 GMT.

Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 944 mil 030 casos de contagio en 187 países o territorios. La cifra de casos diagnosticados positivos sólo refleja una parte de la totalidad de contagios debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar los casos.

EU: superan los 200 mil contagios de COVID-19

De acuerdo con datos de la Universidad de Johns Hopkins, hasta el momento ese país tiene registro de 203 mil 608 contagios, y alrededor de 4 mil 476 fallecidos.

Advierten cárcel a quien viole cuarentena en Rusia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó este miércoles una ley que plantea una condena de hasta siete años de prisión para las personas que violen la cuarentena decretada por el Gobierno por el coronavirus (COVID-19).

Japón distribuirá cubrebocas reutilizables

Debido a que los cubrebocas desechables empezaron a agotarse en establecimientos a causa a la demanda generada por la epidemia del coronavirus (Orthocoronavirinae) Covid-19, el gobierno de Japón anunció que distribuirá cubrebocas de tela lavables en 50 millones de hogares.

Aumenta en Texas a 44 el número de estudiantes infectados que viajaron a México

La Universidad de Texas en Austin informó la noche del miércoles que el número de estudiantes que viajó a principios del mes de marzo a un destino turístico en México y que a su regreso dio positivo al coronavirus (Orthocoronavirinae) aumentó a 44.

China reanuda la venta de murciélagos

Medios locales reportaron este miércoles que China, tras dos meses de confinamiento por coronavirus Covid-19 en la mayor parte de la república, reanudó la venta de animales exóticos, específicamente de murciélagos.

Según la prensa local, mercados en todo el país continúan con la venta de este roedor que, científicamente, se ha comprobado que su consumo es letal.

Vacuna para coronavirus podría estar disponible para 2021

La vacuna para atacar el coronavirus (Orthocoronavirinae) podría estar disponible para la autorización de uso a principios de 2021, anunció la compañía Johnson and Johnson, con cede en Estados Unidos.

La empresa multinacional estadounidense anunció a través de un comunicado que espera iniciar la Fase Uno de los estudios clínicos de la vacuna en seres humanos en septiembre de 2020.

