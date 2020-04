El miedo es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario está muy presente ahora en la población por la pandemia de coronavirus COVID-19, pero este temor a contraer el virus puede ser controlado e incluso neutralizado.

No le tengas miedo a la enfermedad en realidad se trataría de no sentir miedo nunca, el miedo es una energía de baja frecuencia, tus emociones, tus pensamientos, todo es energía, la energía de baja frecuencia va a traer realidades en baja frecuencia", señala Adrián Alfaro , Terapeuta Holístico.

Expertos destacan que no podemos controlar la epidemia, pero sí, evitar enfermarnos a causa del temor. Primero, explican, es necesario reconocer que el miedo surge de querer tener el control.

En este momento más que miedo a la enfermedad, tenemos miedo a perder el control y tenemos que darnos cuenta que eso sólo nos va a traer realidades difíciles y enfermedad. Permanecer en el presente de la forma más tranquila que podamos", reitera Alfaro .

Esta emoción negativa, provoca estrés y este puede afectar nuestra salud, tal como lo explica el Terapeuta Holístico sobre el miedo al coronavirus.

El cuerpo a través del estrés genera una hiperacidez permitiendo que, entonces, haya más patógenos que pueden atacarte o que el cuerpo pueda tener una gran disfunción", añade el especialista.

En la era del gran confinamiento por COVID-19, afirman terapeutas, es necesario reflexionar con pensamientos lógicos, centrados en el presente, podemos disipar el miedo.

Aprender a vivir en el presente porque sólo el presente es la realidad, del pasado y el futuro son momentos que no existen, no son realidades, son recuerdos o son proyecciones de la mente, pero ya no existen solamente nosotros nos obsesionamos en la mente porque creemos que podemos tener algún control", finaliza Alfaro .

