El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a todos los mexicanos seguir las recomendaciones de sana distancia ante la pandemia del COVID-19 luego que el país registró la defunción de 12 personas.

En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario federal advirtió que si la tasa de contagios se sale de control serán insuficientes los hospitales y equipo médico para atenderlos, por ello, es necesario no colapsar los centros de salud.

Si no nos cuidamos, si no nos retiramos a nuestras casas y nos cuidamos, entonces puede pasar esto: se nos van a disparar los casos de infección, se nos van a saturar los hospitales, no nos van a alcanzar las camas los hospitales, aún cuando estamos preparados para recibir a miles, pero esto va hacer algo desbordante”, alertó el mandatario.

El jefe del Ejecutivo reiteró el cuidado a los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas como la diabetes e hipertensión ya que son los grupos que mayor vulnerabilidad muestran ante al COVID-19.

Tenemos que estar en nuestras casas, tenemos que guardar la sana distancia, pedirles eso: que en la familia busquemos tener, no aislados, sino con cuidado especial a nuestros adultos mayores,.."

López Obrador consideró que las autoridades mexicanas están actuando de forma adecuada ya que no se registran las tasas de mortandad y contagio que en Europa y Estados Unidos y otros países.

En su reporte vespertino, la Secretaría de Salud informó que en el país se tienen confinados 717 contagios y alrededor de 2 mil 475 casos sospechosos de infección.

