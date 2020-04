Durante la conferencia de prensa vespertina de la Secretaría de Salud ante la situación del coronavirus COVID-19 en el país, se presentó la estrategia para donación de sangre con dos objetivos: apoyar a los pacientes con enfermedades como leucemia o que necesitan transfusión sanguínea por accidente así como para la investigación clínica para combatir el nuevo coronavirus.

Se aclaró que no hay desabasto de sangre, sin embargo ha bajado la donación en un 70% a raíz de la llegada del coronavirus al país.

El Centro Nacional para la Transfusión Sanguínea (CNTS) informó de una estrategia ordenada para que los donadores puedan acudir a los bancos de sangre sin el riesgo de contagiarse de coronavirus.

Una cita agendada en el banco de sangre de mayor conveniencia, en el banco de sangre más segura y con un horario para que pueda acudir, alineándonos a las estrategias de sana distancia, y evitando las conglomeraciones de donantes...", Jorge Trejo Gómora, director general del CNTS.

En el plasma convaleciente hay proteínas que pueden ayudar a combatir la infección. Foto: Especial

Por otro lado, con las donaciones también se pretende atender las investigaciones clínicas respecto a lo que brinda el plasma convaleciente contra el coronavirus COVID-19, este mismo ya se utilizado para ir contra otros virus SARS e influenza AH1N1.

Por su parte, Hugo López-Gatell insistió en que se necesita sangre, hemos dejado claro qué en este momento no hay carencia, pero si no se dona, no vamos a tener suficiente sangre [...] pedimos cualquier tipo de sangre que se vaya a donar..."

¿Qué es el plasma?

El plasma es la parte líquida de la sangre.

¿Qué diferencia tiene con el otro que se recolecta de pacientes que se han recuperado de una infección?

Los anticuerpos presentes en el plasma convaleciente son proteínas que pueden ayudar a combatir la infección.

¿Dónde puedo obtener plasma para ensayos clínicos de investigación en COVID-19?

En los bancos de sangre, todos los estados de México todas las entidades federativas cuentan con una tecnología que se llama una metodología de atención de plasma.

