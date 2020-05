Mario Delgado, diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijo este viernes en un mensaje a medios de comunicación que en la Cámara Baja no se convocará, al menos en las próximas dos semanas, a un periodo extraordinario de sesiones a causa de que está por llegar el pico de contagios del nuevo coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.

El también coordinador de la fracción parlamentaria del partido en el poder en la Cámara de Diputados informó que, tras la recomendación de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de no realizar reuniones en la semana en que se espera el pico de contagios de COVID-19, la mayoría parlamentaria decidió no convocar al periodo extraordinario de sesiones.

Durante esa jornada se analizaría la iniciativa presidencial para modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El diputado morenista aseveró sobre el periodo extraordinario de sesiones en tiempos de COVID-19:

La siguiente semana se espera el pico de contagios de COVID-19. Sabemos que diputados deberían trasladarse (desde otros estados) del país para llegar a (CDMX) y sesionar, lo cual es inconveniente en estos días. (La Ssa) recomendó no tener este tipo de reuniones en por lo menos las siguientes dos semanas. Valoramos la sugerencia y la atenderemos. (Pospondrán) el periodo extraordinario de sesiones”.

Pide no desatender deberes

Dijo que es importante legislar lo pendiente para dejar de vivir bajo “un régimen de corrupción ”.

”. Ese régimen, abundó, permite “manga ancha” a la Presidencia de la República.

El legislador de la Cámara de Diputados reiteró su llamado a la oposición para revisar la reforma que permitiría la reasignación de los recursos presupuestales que actualmente, dijo, puede realizar de manera discrecional el titular del poder Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador: “Quienes se opongan a legislar en la materia, defienden el marco jurídico vigente de la discrecionalidad y falta de transparencia”.

Es lo que hay, eso es lo vigente. Quien se oponga a cambios a ello, está defendiendo esa discrecionalidad. Nosotros no, y el presidente de la República no quiere eso, no quiere poderes extraordinarios, quiere que la Cámara de Diputados apruebe las reasignaciones al presupuesto que se deben hacer, dada la emergencia que vivimos”.

