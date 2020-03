Coronavirus: ¿por qué se contagia la economía mexicana del COVID-19?

El brote del coronavirus que tuvo origen en China a finales de 2019 ha tenido afectaciones no sólo a nivel humano, sino también en lo económico. Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que el brote del COVID-19 impacte la economía a nivel global.

En el caso de México, que registró su primer caso el pasado 28 de febrero, el peso cayó 0.47% , lo que significa que la moneda perdió valor frente a otras monedas extranjeras; sin embargo, el experto en finanzas, Andrés Rodríguez, indica que las consecuencias económicas del coronavirus pueden ir más allá.

El coronavirus, al final, lo que nos puede traer es que haya fábricas que cierren; la gente no consuma, esté espantada, no salga de su casa, y eso es un círculo: si tú no compras, el otro no tiene dinero, y si no tiene dinero, tampoco hay compra”. Mtro. Andrés Rodríguez, experto en finanzas.

¿Por qué el coronavirus enferma la economía mexicana?

Uno de los motivos son las contracciones de producción en China, lo cual limita el suministro de productos a todo el mundo.

Otro motivo es la falta de medidas de salud eficaces y recursos suficientes destinados por cada país para contener y combatir al COVID-19, lo que repercutirá en la economía interna y global, debido a la incertidumbre que genera el brote, como es el caso de México, sostiene la Organización.

Rodríguez y la OCDE coinciden en que es primordial que los gobiernos garanticen las medidas de salud pública y los recursos necesarios para prevenir la infección y contagio, así como para superar el impacto económico.

Eso es un golpe a la economía de México y a las economías del mundo; esto tiene que ver con cómo lo maneje cada uno de los gobiernos; es decir, cómo le dé seguridad a cada una de las personas, y en el caso de nuestro país ése es el mayor problema”. Andrés Rodríguez, experto en finanzas.

El especialista no considera apropiado que México reduzca las tasas de interés. Foto: Cuartoscuro

¿Cuál es el panorama para México?

Hasta ahora, el Gobierno mexicano ha dicho que la economía se encuentra fuerte y estable, y que así permanecerá hasta que acabe la crisis provocada por el coronavirus.

Sin embargo, el especialista en finanzas asegura que si el brote se agudiza, las consecuencias podrían derivar en el cierre de fábricas y la detención del comercio, pues la gente dejaría de consumir y, por ende, no habría circulación de dinero.

El experto cree que en caso de no atender correctamente la emergencia sanitaria, es posible que en materia económica ocurra lo mismo que en 2009 con la epidemia de influenza H1N1.

Si no se atiende correctamente se va a repetir lo de la influenza: al final, lo que hizo fue una parálisis económica en el país, llegó el punto en que más fue el miedo de lo que estaba sucediendo que se decidió cerrar todas las escuelas, cerrar empresas y eso afectó a la economía tremendamente”. Andrés Rodríguez, experto en finanzas.

Por su parte, la OCDE dice que en caso de que el brote se intensifique o tenga una mayor duración, la situación se haría más compleja, ya que esto afectaría el crecimiento mundial.

La OCDE prevé que el brote del COVID-19 impacte la economía a nivel global. Foto: Cuartoscuro

¿Qué medidas tomar en México?

Rodriguez opina que México debe generar confianza en las personas sobre su salud mediante la implementación de medidas de control y contención del coronavirus.

Yo creo que estamos viviendo un momento en el cual hay una parálisis, todos estamos a la expectativa de qué está haciendo el Gobierno y en los próximos días o semanas nos vamos a dar cuenta de qué tan grave es esto”. Andrés Rodríguez, experto en finanzas.

Lo recomendable es mantenerse bien informada sobre el desarrollo de la enfermedad y tomar con precaución la situación, evitando compras de pánico y siguiendo las medidas de prevención e higiene.

¿Qué medidas tomó Estados Unidos?

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) redujo su tasa de interés de referencia a fin de estimular la economía de cara a los efectos nocivos por el coronavirus (COVID-19).

Una reducción de las tasas de interés puede animar a la gente y a las empresas a pedir dinero prestado y a gastar, lo que puede estimular la actividad económica, pero no puede resolver directamente los problemas ocasionados por la enfermedad, como el cierre de fábricas, la cancelación de vuelos o la paralización del envío de suministros.

No obstante, el especialista no considera apropiado que México adopte la misma medida por el momento, ya que existe el país tiene un problema bancario que presenta una disminución del 30% en la solicitud de créditos.

