Coronavirus: ¿Qué hacer si tengo sospechas?

El Gobierno de México ha dicho que tiene a los mejores expertos atendiendo la epidemia de coronavirus con médicos y científicos que están ocupados en la atención de este asunto donde el trabajo de la sociedad es importante para controlar el brote por eso te decimos qué hacer si sospechas tener coronavirus.

Lo primero es identificar los síntomas, el Covit-19 pertenece a la familia de los coronavirus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves, circulan entre humanos y animales, esta infección por coronavirus regularmente se contagia cuando las personas presentan síntomas de la enfermedad:

Fiebre

Cansancio

Tos seca y estornudos

Dificultad para respirar

Dolor de cabeza

Si crees que puedes padecer la Covid-19 porque presentas síntomas compatibles o porque viajaste recientemente a las zonas consideradas como foco de infección (China, Corea del Sur, Singapur, Irán, Hong Kong e Italia) o has estado cerca de una persona contagiada, hay que seguir los siguientes pasos.

Si presentas síntomas

Si tienes síntomas pero no has viajado recientemente a una zona de contagio o no has estado en contacto con un enfermo, acude una consulta normal.

Si presenta síntomas y has viajado a una de las zonas de infección o has estado en contacto directo con un enfermo, lo primero que hay que hacer es aislarse, esto quieres decir que usar cubebocas, desinfectar lugares donde ha estado, evitar lugares concurridos y evitar contacto con niños y adultos mayores.

Después de esto es necesario que acudas a un centro de salud, actualmente las clínicas del IMSS, ISSSTE o INSABI ya cuentan con los protocolos para vigilar, diagnosticar y atender pacientes sospechosos o confirmados de coronavirus Covid-2019.

En los centros de salud el medico inicia el procedimiento de identificación, estudio y se valora cual es el procedimiento a seguir.

Si has viajado recientemente a zonas de mayor infección

Si en el último mes has viajado a alguna de las zonas de infección y presentas síntomas lo primero que hay que hacer es aislarse, esto quieres decir que use cubebocas, desinfecte lugares donde ha estado, evite lugares concurridos y evite contacto con niños y adultos mayores.

Después de esto, es necesario acudir a un centro de salud.

Si no presenta síntomas pero has estado a menos de dos metros de una persona contagiada tendrás que aislarte y mantener una cuarentena en casa de 14 días, si presentas síntomas en este periodo acude a su centro de salud.

Ante cualquier duda se puede llamar al 800 0044 800 donde te atenderá personal de la Dirección General de Epidemiología.

