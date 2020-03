México se encuentra en la fase 2 de la pandemia del coronavirus. Conforme pasan los días, los contagios y decesos van en aumento. De acuerdo con el último reporte, en el país el número de casos de personas infectadas por COVID-19 aumentó a 993, al tiempo que la cifra de víctimas fatales llegó a 20.

Por ello, si sales al supermercado, sigue estas recomendaciones.

Mensaje claro: ¡No Salgas!

Muchos sitios públicos han cerrado con el fin de evitar aglomeraciones y parar los contagios; sin embargo, ¿Cómo te abastecerás de alimentos?

El mensaje es claro; quédate en tu casa, no salgas más que para lo indispensable, que en este caso sería ir al supermercado y abastecerse de alimentos, medicina y objetos indispensables para el hogar.

Puedes ir al supermercado, pero siempre con ciertas recomendaciones

Ve cuando haya menos gente

La tecnología hoy en día es un aliado importante, puedes escribir el nombre de la tienda más cercana en Google y te aparecerá un cuadro del tráfico y la hora más concurrida en la misma.

Sólo debe ir una persona

Si vives con tu familia o algún compañero, es importante que no vaya más de una persona a comprar. Esto reduce el riesgo de contagio. Si es posible, puedes ponerte de acuerdo con varios de tus vecinos para que uno solo haga todas las compras y de esta forma, se evitan aglomeraciones no necesarias.

Ancianitos no deben salir

Recuerda que la población más vulnerable ante el COVID-19 son los adultos mayores, por lo que es importante que ellos no salgan. Si conoces a alguno, ofrécete a comprarle el súper cuando tú salgas; no olvides recordarle la importancia de permanecer en casa y, de paso, ayudarle a hacer una lista no sólo de víveres sino de medicinas que puedan llegar a ocupar.

Carga siempre gel desinfectante

El acceso a agua y jabón está limitado a la hora de ir por el súper, por ello, recuerda cargar siempre tu gel antibacterial, lleva además pañuelos desechables y limpia no sólo tus manos, sino el carrito o canasta que vayas a usar.

Guarda distancia oportuna en cajas

Muchos centros comerciales pusieron separaciones en la zona de cajas para evitar el acercamiento de personas en las filas. Respeta esa medida, además es recomendable pagar con tarjeta, así no tendrás que recibir ni dar cambio. Si debes ingresar tu nip, desinfecta tus manos después.

No manosees víveres

No toques cosas que no te vas a llevar, de esta manera evitaremos la proliferación y propagación del virus. Además, recuerda que cuando llegues, debes lavar bien lo que compraste, así como los recipientes. Lava bien tus manos después de desempacar

No compres de más

Tranquilo, el mundo no acabará. Comprar de más o lo que no necesitas complicará los problemas de abastecimiento y podrías dejar a alguien que lo necesita sin producto. Procura hacer tu lista quizá para quince días, o hasta para un mes, no más.

¿Y si pido el súper a domicilio?

Es una opción viable, pero recuerda que los tiempos de espera por la pandemia ante el nuevo coronavirus COVID-19 aumentaron, así que deberás ser paciente.

Otro punto a considerar es que al menos dos personas tocarán tus víveres, una persona (en el mejor de los casos) armará tu pedido y otra la entrega. Por ello, pide que te dejen los artículos en la puerta de tu casa o en un lugar cercano y limpia tus manos antes de recogerlos.

Debes saber que no existe aún un estudio que confirme que existe un riesgo de contraer el coronavirus COVID-19 por parte de tus alimentos, así que sólo basta con lavarlos bien o tomar las precauciones que acostumbras, arma una lista de lo que necesitas y recuerda, ¡no salgas, más que para lo indispensable!

