La actual pandemia del coronavirus COVID-19 ha permeado en México, así como en el resto del mundo; por ello, en cualquier estado del país se pueden no solo escuchar historias tristes por las personas que dejaron este mundo, sino también los testimonios de quienes sobrevivieron a dicha enfermedad.

Aquí algunos buenos ejemplos

En Zacatecas, Gabriela estuvo en terapia intensiva en el Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Ingresó el 27 de abril y hoy será dada de alta, agradeciendo a médicos y enfermeras quienes le salvaron la vida y pide a la población, quedarse en casa...

Si, yo ingresé aquí muy mal, me sentía fatal, ustedes no se imaginan cómo se siente uno pero yo estoy muy agradecida con todo el personal de esta institución, por haberme ayudado a salir adelante, yo les quiero pedir a la gente que se cuide, que no salga, que esto real y no se le desea a nadie.” Gabriela, paciente recuperada de COVID-19 .

En Cualiacán, Sinaloa, Jesús de 46 años libró otra batalla, el pasado 23 de abril fue dado de alta tras 20 días en el Hospital Regional número 1 del IMSS, vio la muerte de cerca, cuando varios compañeros de habitación fallecieron...

Si ven en mí lo que yo pasé, traten de que a ustedes no les suceda porque sí fue una experiencia muy dolorosa, de mucha angustia y créanme que no se los recomiendo, algunos la libramos otros no la están librando, otras personas están pasando a mejor vida, y esperemos que cuides tu vida y la de tus seres queridos y de tus amigos, ojalá generemos reflexión porque la cosa está seria, el virus existe.” Jesús Campos Ayala, paciente recuperado de COVID-19 .

En Coahuila, muy cerca de Monclova, el médico Carlos Araiza, fue uno de los tantos doctores contagiados, contrajo el virus en un filtro de revisión fronterizo y una vez librada la batalla, no tuvo dudas y donó plasma, un método que sigue bajo investigación para salvar vidas en esta pandemia.

En este caso, pasa ese mismo síndrome de negación y se descuidan, ponen en riesgo a su familia, y eso es realmente con lo que estamos lidiando en el sector salud, la propagación por ignorancia, la propagación por negligencia, estamos batallando bastante con eso.” Carlos Araiza, paciente y médico recuperado de COVID-19 .

Te recomendamos

