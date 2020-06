Este miércoles, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que trabajadores del Banco de México (Banxico) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) puedan acceder a un salario más alto al del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

La Primera Sala de la SCJN decidió lo anterior con 3 votos a favor, por lo que se concedió la suspensión provisional para los organismos autónomos.

En sesión virtual, los ministros Margarita Ríos-Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo concedieron la suspensión por mayoría. En tanto que se opusieron los ministros Norma Lucía Piña Hernández y Juan Luis González Alcántara Carrancá.

El presidente López Obrador y la SCJN han discrepado por este tema

El pasado 28 de mayo, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera que funcionarios de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) puedan ganar más que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular del Ejecutivo federal criticó la decisión y aseguró que podría mandar otra iniciativa de ley para que quede claro que ningún funcionario puede ganar más que quien ocupe la presidencia.

No me gustó la decisión que tomaron en la Corte de conceder a un organismo autónomo el que sus funcionarios puedan ganar más que el presidente de la República. Yo no sé cuál fue la interpretación que se usó, cuál fue la justificación. Lo que sí les puedo decir es que mientras yo esté aquí, y tenga la facultad para enviar iniciativas de ley, si no quedó muy claro cómo está en el artículo 127 de la Constitución, podría yo enviar otra iniciativa para que quede lo suficientemente claro”. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

No obstante a lo anterior, el presidente de México aseguró que respeta la decisión del máximo tribunal.

