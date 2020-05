Más de 6 mil personas han muerto en México a causa del nuevo coronavirus, COVID-19, esto se traduce en miles de personas que quieren llorar a sus seres queridos fallecidos; no obstante las autoridades sanitarias han hecho un llamado a que no se lleven a cabo funerales o velorios debido al riesgo que estos representan.

Sin embargo, información proporcionada por la Línea de Información COVID-19 apunta a que en distintas alcaldías de la Ciudad de México, así como en municipios del Estado de México se reciben reportes de ciudadanos que, a pesar de los llamados para evitar reuniones y aglomeraciones, desobedecen las indicaciones.

López-Gatell llamó a no realizar funerales

Incluso, a principios de mayo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que no pueden realizarse funerales a las personas que fallecieron a consecuencia de COVID-19.

En conferencia de prensa explicó que, aunque el coronavirus se propaga por vía respiratoria, los familiares se acercan al cuerpo para besarlo o abrazarlo, lo que representa un "altísimo riesgo de contagio".

No se pueden hacer funerales porque en la medida en qué se abrevien los tiempos de cremación o inhumación se disminuye la probabilidad de que se propague el virus", señaló el funcionario de Salud .

Indicó que una vez declarada la muerte de una persona por COVID-19, los restos finales deben entregarse lo más pronto posible para que exista una reducción de riesgos tanto para los familiares como para los trabajadores de las agencias fúnebres.

¿Qué hacer si hay un funeral con aglomeración?

Después de morir el cuerpo de un paciente que padeció COVID-19 aún puede ser un foco de infección para esparcir la enfermedad y es por ello que se recomienda no realizar funerales, además de las aglomeraciones que estos generan si se trata o no de un caso de coronavirus.

No obstante, en distintos puntos del país los ciudadanos no acatan esta recomendación y arriesgan su salud -y la de su comunidad- al realizar funerales y velorios con una gran afluencia de personas que, en algunas ocasiones, no cumplen con los protocolos impuestos para evitar el contagio de COVID-19.

Si en tu comunidad vecinos o familiares caen en estas situaciones a continuación, te presentamos una serie de pasos que debes realizar para denunciar este tipo de casos.

Identifica la dirección del lugar donde tiene lugar el funeral.

Llama a los números de la policía de tu municipio o alcaldía.

Proporciona los datos que te soliciten al momento de realizar tu denuncia.

No intentes detener la reunión por tu cuenta pues podrías arriesgar tu salud y tu seguridad.

Si necesitas más información sobre la enfermedad, llama a la Línea de Información COVID-19 que es 800 900 3200.

Recuerda que este virus es de fácil contagio y la manera más eficiente de protegerse es quedarse en casa.

Municipios que más reportan reuniones y aglomeraciones:

Chalco

Ecatepen

Naucalpan

Atizapán de Zaragoza

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?