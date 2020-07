Médicos en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Jalisco, se han manifestado durante la mañana de este miércoles 1 de julio para exigir mejores condiciones, así como equipo para hacerle frente a la pandemia de coronavirus COVID-19 en México.

En cada una de las entidades, las protestas de los doctores han sido de distintas maneras, ya que en cada uno de los estados, las necesidades de los médicos difieren ante el brote del virus SARS-CoV-2, aunque la búsqueda de mejoras para ellos, son las mismas.

Foto: José Cortes

En Guerrero, médicos marchan para exigir equipo de seguridad en hospitales

Alrededor de 100 médicos pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Sector de Salud del estado de Guerrero y a diversos centros hospitalarios del puerto, marcharon por la costera Miguel Alemán para exigir a las autoridades los equipos de protección personal ante la emergencia sanitaria que se vive actualmente.

Los galenos denunciaron que los equipos de seguridad tales como cubrebocas, batas, guantes y caretas no son suficientes por la alta demanda que se necesita actualmente.

También exigen mejores condiciones de trabajo, así como pagar los bonos que las autoridades habían prometido y hasta el momento no han sido liquidadas al 100%. De igual forma pidieron mejorar las condiciones y el sistema de pensiones; aumentar las plantillas del personal médico para continuar atendiendo a pacientes COVID-19.

La marcha inició en el Asta bandera y concluyó por la costera de Acapulco hasta llegar a la glorieta de la Diana Cazadora.

Oaxaca se une a protesta

La comunidad médica de Oaxaca se adhirió la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud, que busca mejorar las condiciones laborales durante la actual pandemia.

Reunidos a un costado del Hospital General "Doctor Aurelio Valdivieso", médicos del IMSS, ISSSTE y Sedena de Oaxaca, demandaron la falta de insumos médicos que enfrenta el sector Salud local, así como la represión laboral a quienes reclaman sus derechos.

Reclamaron también que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no cuenta con la información real de lo que está padeciendo la comunidad médica en el país y desconoce las cifras reales de los fallecimientos del personal de salud.

Foto: José Cortes

Se han muerto compañeros, dice la autoridad que 170, no son más fallecidos dentro del área nacional por los contagios que se están llevando a cabo y porque los están obligando a trabajar en áreas que nos les corresponden sin la debida protección, ese es el motivo del llamado y hacer del conocimiento del pueblo de México y dirigirnos al presidente de la República, que tal vez no se entera realmente de lo que pasa de la gente que está en primera línea”, Odilia Sánchez Galicia, enfermera

Revelaron que, en los 27 hospitales COVID de Oaxaca, al menos el 20% de la plantilla que atiende la llamada “primera línea de pacientes”, están contagiados o aislados.

Como parte del acuerdo nacional dieron a conocer un pliego petitorio que consta de 10 puntos, como la creación de una mesa de trabajo para crear un puente directo con funcionarios de primer nivel, basificación total, incapacidad por riesgos de trabajo y el aumento del 5% del Producto Interno Bruto para la inversión en Salud.

Descartaron marchar por las principales calles de la capital oaxaqueña, para evitar exponerse y faltar a las reglas de la Sana Distancia.

En Oaxaca, la Secretaría de Salud reportó que, al corte de este martes, mil 57 trabajadores del área de la salud, entre personal médico, enfermería y otras áreas, se han contagiado con el nuevo coronavirus.

Foto: José Cortes



En Tapachula, Chiapas, exigen insumos para atender la pandemia de COVID-19

Trabajadores del sector Salud en Chiapas, denunciaron que no se les quiere brindar la protección personal adecuada contra el COVID-19, de acuerdo con la descripción y especificaciones de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que marcharon este miércoles para exigir un alto al acoso laboral por demandar equipos de protección.

En el caso de Tapachula, la marcha salió del Hospital Nueva Frontera, en la colonia framboyanes, alrededor de las 9:00 horas de esta mañana.

Por eso estamos en la marcha, los insumos llegan pero no llegan como deberían, somos mil 80 trabajadores y no a todos nos llegan los insumos, estamos ahorita en esta lucha precisamente para denunciar lo que ellos dicen es mentira, no hay equipo, nos dan unos cubrebocas de 5 pesos, de eso que no cubren ninguna bacteria, esto es una pandemia, es una pandemia y eso es lo grave”, enfermera de Tapachula, Chiapas

Foto: Lizeth Coello

Asimismo, en el sondeo, durante la manifestación, la enfermera en Tapachula recalcó aún más a falta de equipo.

Pero hay compañeras que son enfermeras y no les otorgan ese equipo, ellos deben de entrar con N95, con batas, con botas, como lo hacen de acuerdo a los protocolos de la OMS para que no se contagien pero no hay”, señaló .

Los trabajadores se han agrupado en la unión nacional de trabajadores de la salud para pedir una mesa de trabajo, un aumento del PIB al 5% para invertir en Salud, lo cual evitaría otra tragedia como la que se vive.

Asimismo, solicitan la basificacion total de los trabajadores de la Salud del país sujetos a cualquier tipo de contrato temporal, además de equipo de protección adecuado.

Foto: Lizeth Coello

En Jalisco, médicos hacen movilización para informar

A diferencia de las movilizaciones de médicos que en diferentes estados de la República, se manifestaron para exigir más logística y equipo para atender la pandemia de coronavirus; en Jalisco, un grupo de profesionistas de la Salud, hicieron una activación para informar a la ciudadanía sobre el tema.

Fueron algunos médicos que entregaron volantes y dialogaron con ciudadanos.

La intención es dar a conocer de ciertas circunstancias que están ocurriendo en estos centros de trabajo, para ellos no son las mejores, como es por ejemplo, falta de equipamiento, faltan medicamentos, falta de algunas garantías para, ellos poder laborar en los centros de salud”, Aldo Santana, representante sindical de voluntarios

Algunos de los participantes dieron a conocer casos funestos a causa de deficiencias en material y equipo, como el apagón ocurrido en el Hospital Valentin Gómez Farías, que provocó la muerte de un paciente con SARS-CoV-2.

Nos solidarizamos con la causa, las muertes, y los familiares de éstas personas, y solicitamos, exigimos, de manera urgente, una investigación a fondo para deslindar responsabilidades; pero una investigación por autoridades independientes del ISSSTE, no que el mismo ISSSTE, y que luego resulta que no hubo responsabilidad jurídica, ‘que la planta falló, aunque estaba mojada, quién sabe por qué, eso no explica nada, no justifica, no es creíble, entonces estamos exigiendo una auditoría también, porque creemos que hay mucho que investigar en el hospital”, Benjamín Muñoz Castañeda, jefe del departamento de radiología e imagen del hospital Valentín Gómez Farías del ISSSTE

Hasta el momento se han registrado 421 casos positivos de COVID-19 entre personal de Salud, seis casos se registraron en las últimas horas, cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas.

De éstos, 110 corresponden al municipio de Puerto Vallarta, 253 a Guadalajara, 10 al municipio de Ocotlán, 18 en Tepatitlán, dos al municipio de Colotlán; cuatro en Zapopan, 13 en Ciudad Guzmán, seis al municipio de Tala y cinco a San Juan de los Lagos.

Foto: Javier León

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?