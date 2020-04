Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que aunque está previsto que la Jornada de Sana Distancia termine este 30 de mayo en la zonas de mayor contagio de COVID-19 y el 17 de mayo en las de bajo contagio, los sectores vulnerables de la población deberán mantener las medidas de prevención más tiempo ante la pandemia por coronavirus.

El funcionario explicó que entre las acciones necesarias para prevenir el coronavirus están que “se mantendrán hasta nuevo aviso las medidas de protección a las personas con mayor riesgo de complicaciones graves de COVID-19”, es decir embarazadas,adultos mayores y enfermos crónicos.

En este sentido, dichos sectores de la población deben seguir en casa.

¿Por qué hay dos fechas para levantar restricciones?

La epidemia no es una sola, en realidad en cada espacio físico del país tenemos distintas intensidades de transmisión. Tenemos municipios sin casos, y todo depende de que se sigan cumpliendo las medidas, pues regiones del país donde no se haga, no se va a cumplir lo que se proyecta, aumentará la transmisión y podría ser imposible que se levanten las medidas de sana distancia”, apuntó.

La importancia de la reducción de movilidad

Celebró que desde el 23 de marzo en el país se ha registrado una reducción en la movilidad, lo cual se traduce en la disminución de contagios.

Llegamos a reducciones de hasta el 73 por ciento en el transporte público y de 60 por ciento en el uso de autos privados”, comentó.

Sin embargo, subrayó que este fenómeno no se dio por igual en todo el país, pues en lugares como Guadalajara, Jalisco y Tijuana en Baja California esta disminución de la movilidad no fue suficiente.

Recordó que la Fase 3 de la epidemia de COVID-19 está muy próxima, por lo cual hizo un llamado a la población a continuar con estas medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia.

