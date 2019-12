Cuidado: estas páginas se hacen pasar por dependencias para robarte

La delincuencia organizada se ha diversificado, utilizando método nuevos como páginas de internet falsas para realizar robos, fraudes y extorsiones, informó el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

Por ello, a raíz del incremento en la aceptación del comercio electrónico en México, el INDEP aseguró que ha encontrado páginas falsas de la dependencia, así como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para poder realizar robos o fraudes a la ciudadanía.

Hemos detectado varias páginas en redes sociales y sitios apócrifos en los que se piden datos y personales y bancarios con el pretexto de la venta de algunos bienes que, dicen, tener en su poder”. INDEP

¿Cómo detectaron las páginas falsas?

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado explicó, en un comunicado, la manera para poder detectar alguna página apócrifa.

Terminaciones de páginas apócrifas:

.com.mx

.org

.org.mx

.info.mx

.gob.com

.gobmx.com

En tanto, la terminación de las páginas oficiales son

.gob.mx (http://subastas.indep.gob.mx y gob.mx/sae).

Además, los únicos canales oficiales de venta son:

a) Subastas en Línea

b) Subastas a Martillo

c) Subastas a Sobre Cerrado.

Toda información referente a ellas (fecha, convocatoria, listados) se difundirá en http://subastas.indep.gob.mx/ y redes sociales oficiales.

También, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado precisó que no entrega facturas de bienes no adquiridos en el instituto y no se hacen ventas a particulares.

Para finalizar, detalló que para denunciar a las páginas fraudulentas se acudir a los siguientes redes oficiales:

Twitter: @IndepOficialMex

Facebook: @IndepOficialMex

Instagram: indepoficialmex

Para prevenir, revisa periódicamente el listado de páginas falsas que se actualizan en el sitio: www.gob.mx/sae

