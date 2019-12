De nuevo Caro Quintero frena extradición a EU

El fundador del cártel del Pacífico, Rafael Caro Quintero, logró frenar de nueva cuenta su extradición a Estados Unidos para que en caso de que sea localizado y detenido no pueda ser entregado a dicha nación, donde es buscado para juzgarlo por el homicidio del agente de la DEA, Enrique Camarena.

El titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en materia Penal, Julio Veredín Sena, concedió a quien fue considerado “el narco de narcos" la suspensión de plano.

...para el efecto de que en caso de que sea detenido el directo quejoso, con motivo de una orden de detención con fines de extradición, esta no se ejecute, hasta en tanto se resuelva sobre el fondo del presente juicio...”

No obstante, antes de admitir la demanda, el juez informó que en un plazo de cinco días, deberá desahogar una prevención que se indica en el acuerdo, en caso de no cumplir, igual que la vez anterior, se considera no presentada la demanda de amparo.

...requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad desahogue la prevención que se indica en el presente acuerdo, para los efectos del artículo 261 del referido ordenamiento legal.”

Sería la segunda vez que el narcotraficante mexicano promueve un juicio de amparo, ya que el 28 de noviembre pasado el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal también le otorgó una suspensión de plano.

No obstante, la jueza María Dolores Nuñez tuvo por no presentada la demanda el pasado 5 de diciembre, ya que Caro Quintero no precisó los actos reclamados.

Acusaciones contra Caro Quintero

De acuerdo con la demanda de decomiso, entre enero 1980 y marzo 2015, el Cártel de Guadalajara estuvo involucrado en el transporte de “toneladas de marihuana, cantidades de varios kilogramos de metanfetaminas y cocaína de México a” EU.

Rafael Caro Quintero colocó las propiedades a nombre de miembros de su familia para ocultar su titularidad y usó ganancias ilegales para comprarlas, así como para evitar que autoridades mexicanas las confiscaran”.

Caro Quintero es uno de los “Diez más buscados” por el FBI

Participó en el secuestro, tortura y asesinato en 1985 del agente especial Enrique “Kiki” Camarena

El Gobierno de EU ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por información que lleve a su paradero

La liberación de Caro Quintero, prófugo de la justicia

Caro Quintero fue capturado en Costa Rica en abril de 1985 y pasó 28 años en prisión en el Reclusorio Preventivo de Guadalajara.

Lo liberaron en agosto de 2013 por órdenes de un tribunal colegiado. Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo dos órdenes de aprehensión en su contra y actualmente se encuentra prófugo.

Ahora, es buscado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que anunció en 2018 la inclusión de este personaje del narco en su lista de los 10 más buscados

