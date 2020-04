Este sábado el Gobierno de México reiteró que no decretará toque de queda o estado de excepción, como se ha difundido en redes sociales, a raíz de la emergencia sanitaria generada en nuestro país por causa del coronavirus (Orthocoronavirinae).

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el gobierno mexicano compartió un extracto de la conferencia del sábado por parte del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, donde, a pregunta expresa de un representante de los medios, el funcionario reiteró que no hay ningún plan de militarizar el país.

No es esa mecánica porque eso no ocurre fuera de los hospitales, ha ocurrido en la vía pública, ha ocurrido en el transporte. Hemos dejado en claro que no hay ningún plan de militarizar el país, que quede muy claro eso”, subrayó López-Gatell.

El funcionario destacó que hay propagadores de noticias falsas, circulando información completamente irresponsable y falsa, por lo que hizo un llamado a confirmar la fuente de donde proviene la información que se difunde en las redes sociales.

También están los propagadores de noticias falsas, los saboteadores de la integridad de nuestra República circulando noticias completamente irresponsables y falsas. Hace un par de días circulaba una falsa proclama, supuestamente proveniente del gobierno que hablaba de que se declararía el estado de emergencia o toque de queda. Esto es falso, no crean en esa desinformación y calumnias”.

López-Gatell respondió al cuestionamiento de si la Secretaría de Salud está pensando en cambiar la estrategia y hacer también un llamado para que cesen los ataques en contra de personal o unidades médicas, que se han registrado a lo largo de la semana en diferentes lugares del país.

No necesitamos cambiar la estrategia, la estrategia es la misma. No confundir estrategia con operación. Estrategia es largo plazo, esta estrategia la definimos en enero y es para toda la epidemia”.

El pasado jueves el coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, informó que, pese a la emergencia sanitaria generada por el coronavirus (Orthocoronavirinae), el Gobierno de México no decretará toque de queda o estado de excepción.

