Desvío de Segob a familia de García Luna, en Gobierno de Calderón: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este jueves que la transferencia de 2 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación (Segob) a una cuenta de la familia de Genaro García Luna se realizó, en efecto, durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón.

Aunque no quiso revelar el nombre del titular de la Segob que encabezaba la dependencia cuando se hizo la operación, el mandatario federal expuso que esta transferencia que relaciona a cercanos de Genaro García Luna se realizó durante el gobierno calderonista.

En mensaje a medios de comunicación, el presidente López Obrador comentó:

En efecto, se llevó a cabo esa operación (vía la Segob) de 2 mil millones y que de ese dinero, una parte se transfirió a una cuenta personal de la familia de Genaro García Luna. No tengo dato del año. Fue en el tiempo del gobierno de Calderón”.

No adelantar juicios

Cuestionado sobre si por el nivel de involucramiento de autoridades de alto nivel de la Segob es creíble que el presidente en turno no supiera de dichas actividades ilícitas, el mandatario pidió esperar a la declaración de Genaro García Luna.

Hay que esperar a que el juez resuelva en Estados Unidos. Todo es cuestión de tiempo, seguro que Genaro García Luna declarará, hablará porque si no dice nada, oculta cosas, pues va a ser mayor la pena si resulta responsable”.

Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública (SSP) en el sexenio de Felipe Calderón. Foto: AFP.

Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, fue detenido la semana pasada en Texas, Estados Unidos, acusado de recibir sobornos millonarios por parte del Cártel de Sinaloa y por mentir a autoridades federales.

La defensa

El abogado de Genaro García Luna, Juan Pablo Morillo, descartó que el exsecretario de Seguridad Pública tenga la intención de declararse culpable en el proceso por corrupción y narcotráfico que enfrenta en Estados Unidos.

El litigante no abordó en especificó el tema de la triangulación vía la Segob

Genaro García Luna "no tiene ninguna intención de declararse culpable. Tiene toda la intención y voluntad de defenderse. Estamos en el proceso de armar su defensa”, señaló el abogado esta mañana en entrevista.

El funcionario en los Gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón es señalado por la Unión Americana por nexos con Joaquín "Chapo" Guzmán. El defensor de García Luna dijo que el no haber impedido su traslado a Nueva York "no significa que no vamos a pelear el caso".

García Luna "se va a defender, tiene una expectativa muy buena”, afirmó su abogado.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?