Doctora narra agresión de paciente con estrés laboral; le fracturó la nariz

Una doctora del sector salud denunció la agresión que padeció por parte de un paciente quien presentaba un cuadro de estrés laboral y que terminó fracturándole la nariz, según el relato que la mujer de 25 años hizo a través de su cuenta de Twitter.

En un hilo, la mujer, identificada en dicha red como Dra. Stefy, relató que un hombre de 32 años ingresó alegando molestias como resultado de tres días sin conciliar el sueño, por lo que se canalizaría al área psiquiátrica para su valoración.

Sin embargo, como parte del protocolo de atención al paciente se le tenían que realizar estudios de sangre y orina, momento en el agredió a la doctora.

Me acerco al paciente, le explico lo de las muestras de sangre y qué se va a hacer, al momento de intentar tomar la muestra el paciente comienza a gritar ‘estoy harto de tener que esperar, por mí tragan’ y me dio un golpe en la nariz, me fracturó”, relata al Dra. Stefy.

Luego de la agresión por parte del paciente con estrés laboral, Stefy refiere que el sujeto no paraba de reclamarle la demora de la atención médica.

No paraba de sangrar, me estaba ahogando con mi propia sangre y el paciente seguía todo loco. Era una pesadilla porque me seguía reclamando y exigiendo”, relata al Dra. Stefy.

De acuerdo con el relato de la mujer, el paciente que ingresó con un cuadro de estrés laboral habría intentado agredirla nuevamente, pero los pacientes y testigos presentes lo impidieron.

Como resultado del golpe que recibió la doctora, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de emergencia.

Tras la denuncia, la doctora, que no especificó en qué hospital del sector salud fue el incidente con el paciente que presentó estrés laboral, sí dijo entender la molestia por parte de los derechohabientes por la atención lenta, que dijo es resultado de las deficiencias del sector de salud pública en general.

Yo los entiendo, sé que ustedes no tienen la culpa del servicio de salud deficiente, pero les juro que también nosotros batallamos con lo mismo. Día a día tenemos que aguantar malas actitudes y reclamos también, al igual que ustedes, pero no todos somos iguales, no lleguen a los golpes. Existimos médicos que sí amamos lo que hacemos”, reconoció la doctora agredida.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?