El "Marro" puede decir lo que quiera, pero nosotros no vamos a permitir la violencia: AMLO

"El Marro puede decir lo que quiera, pero nosotros no permitiremos la violencia", sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador al tocar el tema de lo ocurrido este fin de semana en Guanajuato y de las declaraciones hechas por el líder del cártel de Santa Rosa de Lima.

Aseguró que su gobierno no puede permitir la violencia.

En conferencia de prensa, López Obrador dijo que su gobierno no permitirá que se caiga en la anarquía y el desorden, sobre todo si se trata de atentar contra las vidas humanas.

Aseguró que solicitó a su gabinete de seguridad preparar un informe sobre lo ocurrido en Guanajuato, ya que “merece un trato especial”.

Gabinete de seguridad prepara un informe sobre lo ocurrido en Guanajuato

Adelantó que será el próximo jueves cuando se informe a los mexicanos sobre lo ocurrido durante el fin de semana en esta entidad.

Desde Palacio Nacional, el mandatario aseguró que la situación en Guanajuato es “muy grave” e "incontrolable", por ello, las fuerzas federales tuvieron que intervenir.

Explicó que es una situación que enfrenta la entidad desde hace tiempo y que su gobierno actúa para evitar más derramamiento de sangre.

Gobierno tomó la decisión de intervenir en Guanajuato: AMLO

López Obrador lamentó los hechos ocurridos, sobre todo, donde estos enfrentamientos, a los que calificó como “pleito entre bandas”, han provocado la muerte de mujeres y niños.

En ese sentido, el tabasqueño señaló que entre el 15% y 20% de los homicidios que se comenten en el país ocurren en Guanajuato, de allí la necesidad de intervenir.

Dijo que uno de los lugares en donde más se padece de la violencia es en el corredor industrial, ya que es una de las zonas más pobladas.

Tras los enfrentamientos en Celaya, López Obrador explicó que la gente no puede vivir con tranquilidad por lo que se han tomado decisiones desde hace tres meses o un poco más.

Dijo que estas acciones están coordinadas entre los gobiernos municipales, estatales; sin embargo, la decisión la tomó el gobierno federal.

No podemos actuar como el avestruz: AMLO

Sobre el video que circula en redes sociales sobre las descalificaciones de “El Marro”, el presidente dijo que está en su derecho de hacerlas, “pueden decir lo que quieran, pero nosotros no vamos a permitir la violencia, no podemos actuar como el avestruz; meter la cabeza en la arena y como si no pasara nada, no se puede.”

El jefe del Ejecutivo dijo que existe mucho sufrimiento por la violencia y se tiene que atender, respetando los derechos humanos, no masacrando y evitando proteger a las bandas desde el gobierno como se hacía en el pasado.

En ese sentido, López Obrador puso como ejemplo el caso del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna y su presunto vinculo con el Cártel de Sinaloa.

