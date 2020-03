Día de la mujer: Karen Velázquez primera mexicana en pilotear avión de combate

En el marco del Día Internacional de la Mujer, una fecha que tiene como objetivo conseguir la igualdad y participación de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, la revista Contenido entrevistó a Karen Velázquez, la primera mexicana en pilotear un avión de combate.

Nunca me ha gustado que me digan que no puedo hacer algo; esos comentarios los uso como motivación para echarle más ganas y demostrarles que sí puedo”.

¿Cómo comenzó el sueño de Karen Velázquez?

Desde los ocho años Karen soñó con volar. Fue durante un desfile del 16 de septiembre que le dijo a su madre que ella sería piloto militar. Su familia pensó que con el tiempo cambiaría de opinión, pero se equivocó.

Desde los ocho y hasta los 17 años de edad estudió danza, su madre pensó que sería bailarina, no obstante Karen persistió y tan pronto terminó el bachillerato se matriculó para hacer realidad su sueño. Realizó el examen de ingreso a la Escuela Militar de Aviación dependiente del Colegio del Aire en Zapopan, Jalisco. “La danza me ayudó a desarrollar mi coordinación y tener buena condición física”, revela.

No faltaron los comentarios negativos. Le decían que “no iba a poder, que era algo muy difícil, que no era para mí, que era un ámbito de hombres”.

La lucha de Karen dentro de la Secretaría de Marina

En 2007, la Secretaría de Marina abrió espacios para mujeres en áreas hasta entonces exclusivas para varones. Karen perteneció a la segunda generación de mujeres (2008-2013) en la Escuela Militar de Aviación. Cuatro mujeres entraron, pero sólo tres se graduaron con la categoría de Piloto Aviador Militar.

Convertirse en pilota no fue tan sencillo. Durante el tercer año pensó en desistir, pues tanto el rigor de los estudios como la separación de su familia, que vivía en la Ciudad de México, la estaban desgastando.

Le llamé por teléfono a mi mamá y le dije que ya no quería seguir y ella viajó a Jalisco para verme, habló conmigo y me dijo que le siguiera echando ganas”.

Otro apoyo fundamental fue el de sus compañeros. A pesar de que hasta hace algunos años el ámbito de la aviación militar era exclusivo para hombres, ellos siempre la impulsaron y respetaron.

Tras su egreso en 2011, continuó preparándose y logró el grado de teniente. Karen aprendió a pilotear aviones caza C-295 en el Escuadrón Aéreo 301 en la Base Aérea Militar en Santa Lucía y aeronaves King Air 350 en el hangar presidencial.

También la llamaron para que se incorporara al Escuadrón 401, donde se convirtió en la primera piloto mujer en volar aviones de combate F5, que se caracterizan por ser supersónicos (sobrepasan la barrera del sonido) y ser monoplaza, es decir, los aviadores vuelan en solitario.

El primer vuelo de Karen

Cuando aceleré sobre la pista me emocioné y comencé a reírme sola. Una vez en el aire, me repetía ‘tengo que poder hacerlo, no hay de otra forma, tengo que aterrizar el avión’. Fue un momento de satisfacción enorme”.

En 2019, fue elegida para pilotear un avión de combate durante el desfile del 15 de septiembre.

Inspiración para las nuevas generaciones

Velázquez compartió que les diría a las niñas que comparten el mismo sueño que ella alguna vez tuvo.

Que las mujeres somos capaces de hacer cualquier cosa que nos propongamos, simplemente se necesita constancia, trabajo, esfuerzo y estudio. Nada en esta vida es gratis”.

De un avión de combate a uno de pasajeros

Hoy se prepara en el Escuadrón Aéreo 502 para volar un Boeing 737 de pasajeros, con tripulación múltiple (dos pilotos), y que cuenta con sistemas de alta tecnología.

Yo les diría a todas las mexicanas que luchen por sus sueños, que le echen ganas, que se preparen y que no permitan nunca que alguien les diga que no pueden hacer algo”.

Día Internacional de la Mujer

Cada 8 de marzo se conmemora esta fecha, que según señala Naciones Unidas es un momento para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades.

El año 2020 representa una oportunidad excepcional para movilizar la acción mundial con miras a lograr la igualdad de género y la realización de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas". ONU

Si quieres leer el artículo completo puedes consultar la revista Contenido de marzo 2020.

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?