Ella es la mexicana más joven en estudiar esta maestría en Harvard

De un millón de niños superdotados que existen en México, solamente un 30% son mujeres; a continuación te presentamos a una de ellas: Dafne Almazán, la psicóloga más joven del mundo quien, además de ser la persona más joven en estudiar una maestría orientada a la enseñanza de Matemáticas en la Universidad de Harvard, se da tiempo para descubrir a más niñas superdotadas y ayudarlas a que tengan una oportunidad.

Sólo 3 de cada 10 niños sobredotados son mujeres

Dafne cuenta que en México hay un millón de menores detectados como superdotados, de los cuales 70% son niños y sólo 300 mil niñas.

Esto, señala, se debe más a una cuestión de género que de inteligencia, puesto que cuando los niños con capacidades altas son descubiertos es porque ellos tienen la valentía o la libertad de jugar o ir más allá de los conocimientos de la escuela; mientras que una niña, por las enseñanzas que recibe de la sociedad, sólo permanece callada, cumple con lo que se le pide y termina sin explotar su capacidad intelectual.

Ante esto, actualmente la mexicana trabaja en un programa para detectar a niñas superdotadas y así demostrar que ellas también poseen un alto conocimiento para alcanzar logros como los que ella tiene en el bolsillo.

Y es que a sus 18 años, la joven mexicana no solamente es reconocida como la psicóloga más joven del mundo, sino que actualmente estudia su segunda maestría orientada a la enseñanza de Matemáticas en la Universidad de Harvard. Cabe señalar que es la persona más joven que estudia dicho postgrado en al menos 100 años.

¿Quién es la psicóloga más joven del mundo?

La historia de Dafne comenzó desde hace tiempo, pues sus padres detectaron desde los tres años que tenía una habilidad mayor que la de otros pequeños; no obstante, su educación comenzó a los seis años cuando fue parte de la primera generación del exitoso Programa de Potenciación Intelectual del Centro de Atención al Talento (CEDAT), el organismo más importante en América Latina en diagnóstico y seguimiento psicopedagógicos de niños sobredotados.

Entré a la primaria a los seis años, como cualquier niño, pero como la acabé en un año me di cuenta de que yo estaba avanzando muy rápido”.

Sin embargo, Dafne no sólo terminó la primaria en ese corto periodo de tiempo, sino que también la secundaria la terminó en un año; es decir, se graduó cuando ella apenas tenía 8 años; esto a pesar de los retos que significó el poner a prueba sus capacidades, según explica.

Fue un gran reto el tener que probar que sí podía y que aunque estuviera pequeña sí podía terminar gracias a las capacidades que Dios me dio. Fue una aventura porque pude aprender a mi ritmo y siempre que terminaba algo venía algo nuevo”, explica la joven mexicana.

Asimismo, Dafne tiene el récord en México de haber ingresado a una licenciatura a corta edad, pues lo hizo a los 10 años. Se tituló a los 13 años como licenciada en psicología, con lo cual obtuvo el reconocimiento internacional de ser la psicóloga más joven del mundo.

Es un gran orgullo, pero también sé que es una gran responsabilidad porque si México me dio este nombramiento, me ayudó a que yo llegara a poder ser eso, pues significa que estoy estudiando en el extranjero, que yo tengo el deber de regresar y todo ese conocimiento aplicarlo en México que fue donde yo me formé”, señaló Dafne Almazán.





