En 2024, me retiro por completo: AMLO

Durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que estará al frente del Gobierno de México hasta septiembre de 2024, tiempo en que su carrera política habrá terminado y que no aspirará a ningún cargo político concluida su administración.

Ya tendremos tiempo para descansar, porque yo voy a estar hasta septiembre del 2024 y ya no aspiro a ningún cargo en ningún lado, me retiro por completo. Me debo de entregar en cuerpo y alma a esta noble causa. No podemos perder el tiempo”, explicó AMLO en su conferencia.

Antes de llegar el fin de su carrera política en 2024, AMLO dijo que está empeñado en consolidar la transformación del país este año, pues “ya están las bases para que cambie radicalmente la vida pública de México”

Que podamos consolidar el Gobierno levando a la práctica con buenos resultados la transformación del país. Pedí a los mexicanos en diciembre pasado que necesitaba un año más. Quiero informar que ya se establecieron las bases de la transformación de México.”

Antes del retiro, se debe trabajar más en 2020

AMLO agregó que antes de esa fecha en 2024, se debe considerar que este año se trabaje más, no perder el tiempo y “aplicarnos más”.

Entonces, no es para trabajar ocho horas o 10 o de lunes a viernes y descansar sábado y domingo. No, no, es todo el tiempo 16 horas diarias”.

Finalmente recalcó que en la gente puede percibir esperanza y no desaliento como antes. En ese sentido, AMLO precisó que se debe aprovechar ese humor social para avanzar y consumar la transformación y llevar a cabo los cambios.

Y me toca alentar a todos para que quienes me ayudan se apliquen a fondo, y no sólo los que me ayudan en el gobierno, para que todos los ciudadanos participen y avancemos, y logremos la transformación del país, que todos ayudemos a empujar al elefante, todos, porque política es tiempo y no hay que perder el impulso.”

