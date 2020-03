En casa no hay machismo: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el hogar que tiene junto a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller no existe machismo ni racismo.

En la familia de nosotros, como la de ustedes, no, no somos clasistas, no somos racistas y no hay machismo. Allá donde estuvimos las persona nos gritaron: '¡beso, beso', allá en Calvillo, en Aguascalientes, se paró Beatriz y vino a darme un beso, ahora yo voy a darle un beso a ella". Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Los asistentes estallaron en aplausos ante la acción del presidente de la República, misma que correspondió Beatriz Gutiérrez Müller.

El Jefe del Ejecutivo contó a los asistentes que estaba de buen humor y "al cien" debido a que su compañera decidió acompañarlo a la gira que realiza en Aguascalientes y Zacatecas.

Aunque reconoció que le gusta su trabajo y ese es en parte su motor para servir al pueblo, aseguró que el hecho de que cuente con la compañía de su esposa lo hace estar entero para realizar sus giras.

¿Saben por qué el día de hoy estoy como si fuese en la mañana que me levanté, estoy entero, al cien? Porque entre otras cosas, aparte de que me gusta mucho mi trabajo y de que gracias a la naturaleza y el creador estoy bien, además de eso, de mis convicciones, que le tengo un profundo amor al pueblo, el día de hoy me acompaña mi mujer". Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Fue en Calvillo, en Aguascalientes, donde López Obrador se comprometió a respetar la libertad de género y manifestación, donde se besó por primera con quien dijo es su "compañera".

El domingo 8 de marzo, en el país se realizarán marchas por el Día Internacional de la Mujer, por ello el Jefe del Ejecutivo dijo que en su gobierno hay libertad de manifestación.

