09:03 | Finaliza la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

08:59 | El presidente dijo que aún no se sabe si se reabrirá la frontera con México el 23 de junio: "Eso corresponde a lo que va decidiendo el equipo médico".

8:57 | AMLO dijo que no hay que quedarse inmóvil: "Tenemos que ir saliendo porque hay mucha gente, millones de mexicanos que viven al día, entonces con equilibrio, cuidar nuestra salud y poco a poco avanzando hacia la nueva normalidad. También por eso son mis giras, no me podía quedar así, con la Sana Distancia. Esta conferencia la ven muchos y podría desde aquí, desde la capital, seguir gobernando, pero es importante que aunque no haya un mitin, nos cuidemos".

8:55 | "Como ha pasado mucho tiempo por el confinamiento hay temor a salir, no sólo es porque se prohíba, se diga estamos en semáforo rojo, hay muchos que no tienen ganas de salir y hay que salir, poco a poco, con cuidado, ejercer nuestra libertad y siendo respetuosos el que no tiene necesidad de salir y está haciendo el trabajo en su casa, que siga cuidándose, es libre para eso", dijo.

8:52 | AMLO recalcó que es muy buena la relación con Estados Unidos: "Hubo la intención de cerrar por completo, intervenimos, me tocó hablar con Trump y se decidió que no se iba a cerrar por completo la frontera que iba a quedar abierta, solo limitada para actividades esenciales, esto ha continuado y va a seguir así y espero que cada vez sea más la apertura en la frontera porque nos hace falta que haya normalidad, no sólo en la frontera, en todos lados"

8:50 | El presidente indicó que aún no define dónde hará de gira este fin de semana y será hasta la noche cuando lo decidirá.

8:48 | AMLO dijo que irán a Sonora para la reunión de seguridad porque ha habido problemas de incremento a la seguridad y “vamos a aprovechar para inaugurar la presa Pilares”

8:43 | Esteban Moctezuma, titular de la SEP, explicó que las designaciones de plazas es transparente y no participan los sindicatos.

8:28 | Sobre la Huelga de Cananea, dijo que ofrecen actuar con imparcialidad.

8:25 | AMLO dijo que hay un expediente abierto de deudas fiscales de algunas empresas.

8:22 | Recalcó que la mayoría de los empresarios cumplen con sus obligaciones fiscales.

8:14 | Indicó que recuperarán 250 mil millones de pesos para no tener que solicitar deuda: "Hay que actuar con responsabilidad y primero apretarle el cinturón al gobierno para tener finanzas sanas".

08:11 | López Obrador explicó que el INE es el instituto más costoso del mundo para la organización de elecciones.

8:05 | AMLO dijo que los derechos humanos se calificaron como prioritarios: "Cómo vamos a dejar sin apoyo a familiares de víctimas, cómo vamos a dejar sin medicina a los niños enfermos de cáncer, o a los que reciben becas de estudio para postgrado en ciencias, los creadores, escritores,artistas, no podemos hacer eso, es poner orden porque más de 300 fideicomisos es un asunto totalmente anormal".

7:57 | Dijo que cuando queda una vacante de consejero se toma su tiempo para elegirlos porque no cumplen una función básica: "Tengo para 20 o 30 nombramientos y voy esperando porque por cada uno son 200 mil pesos mensuales y así ahorramos".

7:48 | Indicó que "el colmo fue la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la corrupción no era delito grave".

7:44 | El presidente dijo que todo lo que signifique ahorrar lo ven bien.

7:36 | Sobre el caso de Notimex, López Obrador pidió que se busque la conciliación, que se dialogue y se llegue a un acuerdo.

7:27 | Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, resaltó que ahora se facilitará la entrega de las becas para las estudiantes y es una muestra más para el apoyo a la juventud.

7:23 | Leticia Ánimas, Coordinación Nacional del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez, mencionó los beneficios:

7:19 | | Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dijo que con la reforma se estableció que habrá dos tipos de cuenta:

7:16 | Herrera explicó que ahora los casi cuatro millones de jóvenes podrán tener mejor manejo de sus recursos con sus cuentas bancarias, que podrán tener un monto máximo de 18 mil pesos.

7;14 | AMLO explicó que estudiantes de educación media superior ya podrán cobrar por medio de una cuenta bancaria gracias a una reforma.

7:12 | El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a su tradicional conferencia mañanera desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

