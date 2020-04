7:52 | Reiteró que siempre dará ayuda a los más pobres y pondrán ante los hechos el humanismo. "Vamos a salir fortalecidos de esto, en momentos de crisis es cuando también se van fortaleciendo las convicciones".

7:44 | López Obrador dijo que este domingo dará a conocer el plan para la reactivación económica.

7:36 | AMLO resaltó la solidaridad del pueblo y resaltó la fortaleza cultural y la bondad de los mexicanos: “Esto lleva a la fraternidad siempre tanto en el campo como la ciudad, empezando por la familia”.

7:29 | El presidente reveló que en México no eramos autosuficientes en la próduccion de alcohol, pero ya se garantizó gracias a un empresario que puso a disposición su fábrica.

7:26 | AMLO reiteró que es muy importante seguir las recomendaciones de los técnicos, de los científicos, de los especialistas: “Son de lo mejor el equipo que está llevando la estrategia médica”.

7:22 | López Obrador recalcó que se está preparando para enfrentar la epidemia en el peor momento: "Esto es contar con los hospitales, las camas, los equipos para atender enfermos. Estamos dedicados de tiempo completo, esa es la prioridad".

7:19 | El presidente recalcó que se están cumpliendo las medias contra el COVID-19 que se establecieron para evitar mayores contagios: "Se está portando la gente al 100, se está demostrando que el pueblo de México es consciente, no es irresponsable. Pedirles que sigamos así, que si no tenemos necesidad, que no salgamos".

7:15 | AMLO dijo que quiere darle confianza y seguridad a México de que se vive una situación pasajera ante el coronavirus: "Es una crisis transitoria de salud pública que incluiría también la económica. Esto significa que vamos a salir pronto".

7:14 | El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a su tradicional conferencia desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

