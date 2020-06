En vivo. La mañanera de AMLO, 4 de junio de 2020

08:04 | "Vamos a seguir domando la pandemia, como lo hemos venido haciendo. Un problema muy grave, muy delicado, se ha venido atendiendo con responsabilidad; con el buen comportamiento del pueblo, con la entrega de médicos, enfermeras, de trabajadores del sector salud, vamos a seguir así, cuidándonos, no relajar la disciplina, mantener la sana distancia y cuidarnos hasta que se tenga la vacuna", reiteró.

07:58 | López Obrador dijo que México se ubica en el lugar 18 en cifra de muertes por el Covid-19.

Foto: Gobierno de México

07:55 | Resaltó el buen comportamiento de la población ante el coronavirus.

07:51 | AMLO informó las cifras de Covid-19 en el Valle de México.

07:46 | El presidente de México reiteró que no es cierto que México sea el tercer país con más decesos por Covid-19.

07:45 | López Obrador pidió que no haya temor en la población por el coronavirus.

07:42 | AMLO habló sobre el número de fallecidos por Covid-19 anunciados el pasado miércoles: "Esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían registrado o no se habían dictaminado y hubo este proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día mil personas".

07:39 | David León Romero, coordinador nacional de Protección Civil, dijo que ante las tormentas, recomienda: extremar precauciones por el viento, la lluvia, el oleaje, el incremento en niveles de ríos, los desbordamientos, las inundaciones, la caída de estructuras, arboles y posible deslizamiento de tierras.

07:35 | León indicó que hay viviendas afectadas en 14 municipios en cuatro estados.

07:30 | El coordinador nacional de Protección Civil explicó los efectos de Amanda, los remanentes y la tormenta tropical Cristobal.

07:28 | Luis Cresencio Sandoval, titular de Secretaría de la Defensa Nacional, indicó que se han realizado actividades adicionales a los hospitales COVID, como seguridad a las instalaciones sanitarias y transporte de insumos.

07:25 | Señaló que de los 119 municipios en Chiapas, es en cinco donde se concentra la población y los diferentes delitos.

07:22 | "En Chiapas estamos aprovechando que todas las autoridades estemos con un solo frente, sumados en la defensa de los intereses del pueblo, sobre todo en materia de seguridad", dijo Escandón.

07:19 | Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, mencionó que adaptaron 13 clínicas COVID y cuentan también con un centro estatal de rehabilitación.

07:18 | Explicó el programa "Barriguita llena, corazón contento de regreso a casa", en el que no solo se dan desayunos escolares, sino también comida.

Sobre todo las comunidades más pobres de Chiapas".

07:16 | Dijo que han distribuido -ante el coronavirus- casi dos millones de raciones y 145 mil paquetes alimentarios de 25 kilos cada uno de ellos, con una alimentación balanceada.

07:15 | Explicó que la incidencia general delictiva ha disminuido 25%.

07:12 | Escandón destacó que en delitos de alto impacto, la incidencia delictiva ha bajado al 42%.

07:04 | AMLO resaltó las acciones para garantizar la paz en el país.

07:01 | El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a su tradicional conferencia mañanera desde Palenque, Chiapas

