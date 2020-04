La Secretaría de Salud de México actualizó cifras de decesos y contagios de coronavirus (COVID-19) en México. Hasta esta noche se tiene registro de 15 mil 529 casos confirmados acumulados y mil 434 defunciones.

El Minuto a minuto de la conferencia:

El uso del cubrebocas no hace daño

19:50 Hrs."... (El cubrebocas) es un auxiliar pero si por estar atentos al cubrebocas empezamos a reducir la tensión de las otras medidas de mitigación masiva pues estamos desviando la atención y estaríamos reduciendo las medidas más efectivas..."

19:45 Hrs. “El uso del cubrebocas no hace daño. No me parece inconveniente que algunas entidades estatales, como la como la Ciudad de México, recomienden el uso de cubrebocas”, apuntó.

19:40 Hrs. Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, habló sobre el uso de los cubrebocas. Su uso, dijo, “tiene un efecto mecánico de retención de las partículas líquidas que provienen de las secreciones de la nariz, de la boca y de la faringe”.

La Guardia Nacional resguarda 176 hospitales COVID-19

19:30 Hrs. "...Además de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano también nos está apoyando en la seguridad. Son 232 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que proporcionan seguridad en 38 almacenes delegacionales y en 8 hospitales de reconversión COVID...", dijo.

19:30 Hrs. Actualmente resguardan 176 hospitales de reconversión COVID-19. La Guardia Nacional también escolta los traslados de equipo, insumos y medicamentos que llegan a la Ciudad de México. Así como también cuidan los almacenes centrales donde se resguarda este material.

19:25 Hrs. Flavio Alejandro Perea Alcaraz, coordinador de Seguridad y Resguardo de Inmuebles del IMSS, apuntó que existe un desplegué de mil 843 elementos de la Guardia Nacional para proteger al personal de salud y prevenir cualquier agresión en su contra. “Están proporcionando seguridad en estaciones hospitalarias de reconversión COVID-19”.

Sube a mil 434 los decesos por COVID-19

19:20 Hrs. Informó que la Ciudad de México está en el 56% de ocupación de camas para atender coronavirus pacientes con coronavirus. “Ciudad de México, Baja California, Sinaloa y el Estado de México, son los que tienen la mayor ocupación de este tipo de camas”.

Foto: Uno TV

19:15 Hrs. El funcionario detalló que desde el inicio de la epidemia se han estudiado a un total de 71 mil 103 personas. En tanto, el país mantiene ocho mil 614 casos sospechosos y 46 mil 960 negativos.

19:10 Hrs. José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, apuntó que hasta esta noche se tiene registro de 15 mil 529 casos confirmados acumulados y mil 434 defunciones: “...La tasa de incidencia es de 3.91 para todo México, pero varía y se incrementa o disminuye dependiendo de la entidad federativa”.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?