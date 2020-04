Tras anunciar que se sancionará de forma “muy importante” a la persona que difundió el diagnóstico positivo de coronavirus (COVID-19) de la secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, los representantes de la Secretaría de Salud actualizaron los datos de este padecimiento en conferencia de prensa ofrecida desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Minuto a minuto

20:00 Para finalizar, López-Gatell hizo énfasis en que el convenio entre la SSa y hospitales privados para atender a ciudadanos, no se hizo para ofrecer servicios a contagiados de COVID-19, sino a los que necesitan de atención en el parto, enfermedades del apéndice, entre otros padecimientos.

19:53 Ante la pregunta de "¿Dónde me contagié?", los tres representantes de la SSa aclararon que esa no es la pregunta primordial, sino "¿Por qué me contagié?" Aprovecharon para resaltar que la Jornada Nacional de Sana Distancia es un elemento primordial para evitar la proliferación del coronavirus.

19:50 José Luis Alomía Zegarra dijo que por el momento no puede decir cuál es el sector de la población, en términos de ocupación, que más se ve afectado por el COVID-19. Atajó que esto se debe a que la mayoría de las personas contagiadas dicen ser "empleados", pero "nosotros no podemos hacer interpretaciones".

19:45 Hasta el momento, dado el contexto por el que atraviesa México, toda neumonitis o neumonía atípica debe ser considerada con alto riesgo de ser coronavirus, "hasta que se demuestre lo contrario". Dijo que, en esos casos, es necesario tomar más muestras para poseer un diagnóstico fiable.

19:41 Sobre neumonía atípica: es un síndrome clínico que inflama de forma generalizada los pulmones, sobre todo ocasionado por algunos virus. Aclaró que el término médico específico para nombrar a la inflamación de pulmones por virus es "neumonitis".

19:39 Dificultad respiratoria, escurrimiento nasal, fatiga y enrojecimiento de ojos son otros síntomas de COVID-19, y el número de emergencia 911 ya está preparado para ofrecer orientación y apoyo directo a las personas que sospechen estar contagiadas.

19:35 Una vez más, López-Gatell dijo a la comunidad que si se posee alguna de las características de vulnerabilidad, y también se experimentan los síntomas de COVID-19, "no dude en asistir a consulta" y hágalo a la brevedad "porque eso es una urgencia".

19:31 Con respecto a las personas jóvenes que se ven gravemente afectadas por el coronavirus, López-Gatell comentó que ello se debe, en la mayoría de los casos, a problemas de obesidad o por la mala alimentación.

19:28 El especialista de la SSa agregó por otro lado que personas que pasan por un tratamiento de cáncer o que utilizan medicamentos para enfermedades autoinmunes, también son personas que poseen un alto grado de vulnerabilidad en sus sistemas.

19:23 Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, pidió la reproducción de un video de "la Jefa Fabiana", jefa de enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien pide no violencia contra el personal médico y más simpatía para con las personas contagiadas con coronavirus.

19:21 Los estados de Sinaloa, Sonora y Tabasco muestran un descenso en la movilidad de la ciudadanía, por lo que llamó a seguir trabajando en esas cifras a fin de erradicar el COVID-19. Llamó al Estado de México a redoblar esfuerzos en este aspecto.

19:19 Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud, dijo que el estado de Oaxaca es una de las entidades con menor índice de movilidad, lo que ayuda a disminuir la curva de contagios.

19:15 En el Sistema Nacional de Salud aún hay disponibilidad de camas, pese a los índices de ocupación de hospitales en México; sin embargo, alertó que los casos pueden seguir aumentando, pero que ya se trabaja para poder atender a todos los pacientes, sobre todo a los graves.

19:07 De los 11 mil 220 casos sospechosos, subrayó Alomía Zegarra, es probable que salgan más casos confirmados de coronavirus en las jornadas posteriores, cuando se entreguen los resultados.

19:05 Posteriormente, el funcionario ofreció su informe técnico diario y acotó las siguientes cifras de COVID-19 en México:

Mil 569 defunciones.

16 mil 752 casos confirmados acumulados.

11 mil 220 sospechosos acumulados.

49 mil 033 negativos acumulados.

77 mil 005 personas estudiadas.

19:02 José Luis Alomía Zegarra, director de Epidemilogía, inició con la conferencia de prensa invitando a la ciudadanía a quedarse en casa y mantener la sana distancia, "sobre todo si se pertenece a uno de los grupos de alta vulnerabilidad".

