Luego de anunciar que el pico de contagios de coronavirus (COVID-19) en México llegará alrededor del próximo miércoles 6 de mayo, y alertar que la Ciudad de México y Culiacán, capital del estado de Sinaloa, son dos de las regiones del país más afectadas, autoridades de la Secretaría de Salud (SSa) federal actualizaron en conferencia de prensa los datos de este padecimiento, con corte a las 19:00 horas de este viernes.

19:58 Antes de terminar, Zoé Robledo ofreció un correo electrónico oficial para que la opinión pública, empleados del IMSS y comunidad en general comuniquen quejas, sugerencias, dudas e inquietudes en contexto del coronavirus en México: zoe.robledo@imss.gob.mx.

19:55 El director del IMSS ilustró los servicios de salud con otro escenario: "puede haber un paciente en la vía pública, se siente mal, llama a los números Locatel o 911 y a ese punto llegará la ambulancia" para llevar al enfermo a la unidad más cercana.

19:52 Sobre la saturación de hospitales, dijo que los recintos de salud pueden llegar a negar servicios cuando sus capacidades ya han sido superadas: "No es que no quiera, es que el (hospital) ya no puede" recibir más pacientes. Resaltó que se trabaja para garantizar el derecho a la salud.

19:48 Para la recta final de la conferencia, Zoé Robledo, director de IMSS, tomó el micrófono y aseveró que esa institución, tanto por ley como porque es su deber, atenderá a los mexicanos bajo situaciones de emergencias sanitarias, como la que se vive actualmente.

19:45 Sin importar si los ciudadanos son derechohabientes o no, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está abierto para atenderlos. Los nosocomios de esa dependencia aun tienen espacio, y si sucede lo contrario, buscan una unidad adecuada para enviar a los pacientes.

19:41 La mandataria local dijo que la capital está preparada para atender a pacientes COVID-19 positivos las próximas semanas, "que serán las semanas más difíciles; de acuerdo con la curva (epidemiológica, será) en la tercera semana de mayo".

19:39 La jefa de Gobierno de la capital del país comentó:

(Aún hay) capacidad hospitalaria bajo el mecanismo que ahora presentamos. Es importante ampliar esta capacidad hospitalaria. No nos quedaremos así, pues (reconvertirán) otros cuatro hospitales a COVID-19".

19:36 Como invitada a esta edición estuvo Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y advirtió que, de no aplicar las medidas de contención del COVID-19, "hoy habría cuatro veces (más) casos que los que se presentan aquí".

19:33 El Valle de México está todavía en camino con la predicción del 6 y 10 de mayo como el punto cumbre de contagios. Reiteró, para la Ciudad de México, que tampoco es recomendable relajar las medidas de seguridad sanitaria.

19:28 En contra sentido, empieza a cambiar la tendencia de la epidemia, pues ya no está en ascenso, “pero eso de ninguna manera quiere decir que se pueden suspender anticipadamente las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia; de ocurrir, podría haber un rebrote”.

19:24 En el caso de Cancún, Quintana Roo, la predicción indica que dicha zona turística del caribe mexicano estará en un punto máximo de riesgo “justamente en estas fechas; de manera puntual, fue ayer”, jueves 30 de abril.

19:20 En tanto, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, subrayó durante su intervención que las cinco zonas con mayor riesgo de contagios anunciadas por la mañana no deben, de ninguna manera, relajar las medidas de bioseguridad recomendadas.

19:16 Del jueves al viernes, la cantidad de casos positivos fue de mil 515 nuevos: “de hecho ha sido el día en que más casos confirmados (de COVID-19) hemos tenido en 24 horas; representa un incremento del 7.9%”.

19:13 Es posible que el próximo lunes (4 de mayo), México esté más cercano a actualizar el porcentaje de positividad; aclaró que en territorio nacional se llega a 50% de positividad de coronavirus: “cinco de cada 10 personas sospechosas de estar contagiadas”, en efecto, lo están.

19:07 José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, comentó que la epidemia activa del COVID-19 está concentrada en algunas regiones del país, es decir, no completamente disperso" por territorio nacional.

19:05 Coronavirus en México:

Decesos: Mil 972.

Casos confirmados acumulados: 20 mil 739.

Casos negativos acumulados: 55 mil 003.

Casos sospechosos acumulados: 15 mil 446.

Total de personas estudiadas: 91 mil 188.

