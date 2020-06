Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, anotó en la víspera que la aplicación de más pruebas para detectar coronavirus (COVID-19) no garantiza que se tenga éxito en el control de la pandemia, y en rueda de prensa de las 19:00 horas desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, actualizó datos del padecimiento. Sigue el minuto a minuto de Unotv.com.

19:57 Finalmente, López-Gatell fue cuestionado sobre el pico de la epidemia; aclaró que el ciclo de vida de la pandemia del COVID-19 en la Zona del Valle de México se ha "desdibujado" por aspectos varios. Recordó que en meses pasados llamó a la ciudadanía a "prepararse para una epidemia larga".

19:52 Tras esa explicación, López-Gatell concluyó que no se debe actuar desesperadamente y que, hasta que las altas esferas del mundo científico no avalen con resultados los efectos de diversos medicamentos, no es debido aplicarlos en los pacientes COVID-19 positivos.

19:49 Sin embargo, adelantó que ya se están realizando pruebas con altos estándares por parte de "laboratorios muy competentes", pero se debe tener precaución, a fin de evitar controversias como las que se han dado con la Hidroxicloroquina o Remdesivir.

19:44 Durante la jornada, médicos del país agradecieron que se haya liberado el medicamento Tocilizumab; López-Gatell advirtió que se "debe tener claridad" y que hasta ahora tampoco existen estudios que avalen el uso de ninguna medicina específica contra el COVID-19.

19:40 Dijo que el involucramiento del Estado de México para debilitar la pandemia en la Zona del Valle de México es fundamental debido a que esa entidad posee una relación muy íntima en la zona, sin olvidar que su carga poblacional es muy significativa en territorio nacional.

19:35 La pandemia del COVID-19 es un asunto de corresponsabilidad entre ciudadanos, autoridades sanitarias y Gobierno. Agregó que somnolencia y diarrea, en menor medida, pueden evidenciar el contagio del coronavirus: "Mejor exagerar, que esperar".

19:30 Agregó que tras un resultado positivo ante una prueba reactiva, las autoridades sanitarias deben dar a conocer al paciente las actividades que deberá implementar para evitar que contagie a otras personas de este padecimiento.

19:27 El subsecretario de Salud explicó que la recomendación para las personas asintomáticas es aislarse, de la misma manera que se atiende a las personas que sí presentan síntomas del nuevo coronavirus (COVID-19).

19:24 Sobre los portadores asintomáticos, López-Gatell dijo que no existe una resolución científica sobre la reactividad positiva de personas con estas características. Recordó la confusión que generaron determinados comentarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al respecto.

19:18 Con eso, Alomía Zegarra terminó su participación; cedió el micrófono a López-Gatell, quien abrió la sección de preguntas y respuestas ante representantes de medios de comunicación. Sin embargo, la pregunta fue para Alomía Zegarra y abordó que el tema de los casos sospechosos pueden tener, en promedio, 10 días de retraso para conocer la positividad o negatividad.

19:15 La carga acumulada de casos confirmados del COVID-19 posee un incremento similar a jornadas pasadas; "hemos estado siempre en esa esa cantidad, un incremento de 3.7%".

19:09 Posteriormente, presentó el informe técnico diario del COVID-19 en México:

Decesos: 15 mil 944.

Casos confirmados acumulados: 133 mil 974.

Casos sospechosos acumulados: 55 mil 700.

Casos negativos acumulados: 191 mil 465.

Total de personas estudiadas: 381 mil 139.

19:04 José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, dijo que dentro de pocos días presentará el nuevo semáforo epidemiológico con vigencia para la próxima semana.

19:01 Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la SSa federal, dio la bienvenida a la rueda de prensa de este jueves.

