En vivo: Secretaría de Salud reporta situación de coronavirus en México

Minuto a minuto de la conferencia de SSa por COVID-19

19:52 “Estamos muy cerca de la fase 3” por COVID-19 en México, dijo López-Gatell; reiteró que la cuarentena se mantiene hasta el 30 de mayo y, destacó, ordenar la entrada en vigor de la fase 3 depende de muchos factores, “no sólo del número de casos confirmados”, sino de la calidad del control de la epidemia, entre otros aspectos.

19:49 José Luis Alomía Zegarra intervino de nuevo en la conferencia y subrayó que el Gobierno trabaja en identificar en cuáles municipios y estados se confirman los casos más nuevos de COVID-19: “algo está sucediendo al interior de estas comunidades” y se analizan las medidas de contención.

19:45 Mayores de 60 años, embarazadas, personas con enfermedades crónicas [...] “no se confíen. Si llegan a presentar los síntomas del nuevo COVID-19”, deben atenderse medicamente a la brevedad para aumentar las posibilidades de sobrevivir al padecimiento.

19:40 No estamos de salida en la epidemia: “estamos exactamente” en la época en que los casos de COVID-19 llegarán a su pico en México, exhortando a las empresas a no llamar a trabajadores a las oficinas, por lo que “sigue siendo muy importante quedarse en casa” y no levantar la cuarentena.

19:36 Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, comentó las especificidades realizadas con la operación de casas para adultos mayores. “Siempre hay que tener en cuenta que hay personas que no viven con las condiciones que uno esperaría”, por lo que pidió extremar cuidados y apoyar en medida de lo posible a este sector.

19:32 La enfermera Fabiana Zepeda Arias agregó:

Nunca duden que el personal de salud trabaja para todos ustedes. Realizamos muchas tareas de limpieza y desinfección (que el público no ve). Nosotros no somos portadores (de COVID-19) y estamos entregados a nuestra labor [...] Ayúdennos a ayudarlos. Estamos cumpliendo nuestro trabajo”.

19:28 La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el año 2020 como el año de la enfermería “y nunca pensamos que este mismo año mostraríamos nuestro trabajo” en emergencia sanitaria, por lo que llamó a respetar a profesionales de la salud “que están en la batalla” contra el coronavirus.

19:24 Destacó las agresiones hacia el personal de salud: la Conapred llamó a evitar actos de estigmatización contra esos profesionales. Lamentó que las agresiones han sido también contra las instalaciones que resguardan a los pacientes. Hay registradas 21 agresiones contra personal de enfermería en 12 estados.

19:20 Hay un bono para los trabajadores del IMSS: consiste en otorgar al personal de salud expuesto al coronavirus una suma independiente a su salario que representa el 20% del mismo por “concepto de infecto-contagiosidad”.

19:15 Fabiana Zepeda Arias, titular del área de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), resaltó la labor de sus más de cuatro mil compañeros que realizan las tareas de atención a pacientes COVID-19 positivos.

19:10 Del número de defunciones, 68% es representado por hombres de mediana de edad que rondaban los 58 años.

19:05 José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, inició con la rueda de prensa e informó sobre los datos de COVID-19 en México.

712 decesos.

decesos. Ocho mil 772 casos confirmados.

