En vivo: Secretaría de Salud reporta situación de coronavirus en México

En esta jornada, la Secretaría de Salud (SSa) federal informa sobre el aplanamiento de la curva epidémica de COVID-19 en México, y en punto de las 19:00 horas actualiza, en conferencia de prensa desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, los datos sobre este padecimiento. No te pierdas el minuto a minuto que Unotv.com trae para ti.

Minuto a minuto

19:13 Dijo que cada pandemia hace que las formas de investigación se modifiquen, y no que las investigaciones modifiquen a la pandemia: "es estéril creer que una epidemia o pandemia se puede detener. No es factible, no es posible. Ojalá lo fuera", dijo el especialista.

19:10 Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó que la curva epidémica es una gráfica que muestra la extensa investigación científica relacionada con las pandemias, a fin de hallar las mejores medidas de contención.

19:08 El funcionario de la SSa comentó que cada entidad del país posee índices de ocupación hospitalaria distinta, pero aclaró que la Ciudad de México es la entidad con el mayor índice.

19:04 José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, presentó el informe técnico diario y advirtió que hay dos mil 507 muertes en México a causa del nuevo coronavirus (COVID-19).

