19:57 | El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reitera la importancia de continuar con la Jornada Nacional de Sana Distancia e insta a los mexicanos a quedarse en casa por Covid-19.

19:56 | Autoridades de salud informan que a partir de mañana iniciará el proceso de registro para la Jornada Nacional de Reclutamiento y se espera que del 18 al 20 de abril se cuente con el 90% ó 100% del recurso para atender la emergencia por Covid-19; es decir, 6 mil 600 médicos y 12 mil enfermeras.

19:50 | El Dr. Hugo López-Gatell informa que habrá asistencia necesaria para connacionales que decidan llegar a México la próxima semana en medio de esta epidemia de Covid-19.

19:48 | Autoridades de salud informan que se están estudiando los sueldos del personal médico que participaría durante esta emergencia sanitaria con el fin de que éste sea competitivo. Estiman que se contrataría a cerca de 12 mil enfermeras.

19:42 | Toda persona que padezca o tenga sospecha de tener síntomas de Covid-19, es recomendable que no asista a las unidades de salud, siempre y cuando no pertenezca a un grupo vulnerable, con el fin de no saturar las unidades médicas, afirma López-Gatell.

19:37 | El Dr. Hugo López-Gatell afirma que México enfrenta la epidemia del coronavirus Covid-19 en medio de enfermedades como el tabaquismo, hipertensión, obesidad, sobrepeso, independientemente de los grupos vulnerables.

19:35 | El Seguros Social informa que se ha establecido conversaciones con la rama sindical para establecer un incremento salarial.

19:33 | Zoe Robleado informa que los salarios para médicos especialistas y generales que se sumen a esta jornada para combatir al coronavirus, será entre los 26 y 34 mil pesos en promedio más prestaciones.

19:30 | Autoridades de salud estiman que antes que la pandemia entre en su pico más alto, México contará con la cantidad de médicos para atender la emergencia sanitaria.

19:28 | El Director del Instituto Mexicano del Seguro Social destaca las prestaciones que tendrán los médicos que se integran a lucha contra el Covid-19.

19:24 | Gobierno y autoridades de salud informan que a partir de este sábado inicia la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contrataciones de Recursos Humanos para la Salud.

19:17 | Autoridades de salud presenta un spot para reclutar a personas médico para atender casos del nuevo coronavirus Covid-19 en México.

19:11 | López-Gatell detalla que ante un contexto como que vive México por el Covid-19, pesarán enfermedades como el sobrepeso, obesidad y diabetes.

19:08 | El funcionario de salud indica que la zona metropolitana del Valle de México y de Jalisco son las zonas más afectadas por este virus.

19:07 | “79 personas han perdido la vida por las complicaciones de la enfermedad”: Dr. Hugo López-Gatell

19:05 | El subsecretario de Salud, el Dr. Hugo López-Gatell informa que son mil 890 casos confirmados de Covid-19 en México.

19:04 | El titular de la Secretaría de Salud llama a los trabajadores del sector a continuar con las jornadas de reclutamiento para hacer frente al Covid-19.

19:03 | El secretario de Salud, Jorge Alcocer, explica que ya son 92 días de estar atentos del virus coronavirus Covid-19.

