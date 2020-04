A las 19:00 horas de este miércoles 22 de abril, la Secretaría de Salud (SSa) federal actualizó en rueda de prensa los datos sobre COVID-19 en México; sigue el minuto a minuto en Unotv.com para no perder detalles sobre la emergencia sanitaria.

Minuto a minuto

19:51 Alethse de la Torre Rosas también hizo una invitación a las personas interesadas para que se acerquen al Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y Sida en conocer medidas de erradicación del COVID-19, así como del VIH, del Sida, y agregó que también tiene "mensajes muy importantes sobre salud sexual".

19:48 Hugo López-Gatell Ramírez añadió que todos los gobernadores y gobernadoras del país trabajan coordinadamente para proteger la salud de los ciudadanos, que son, acotó, la prioridad de las autoridades. Exhortó no dudar de las labores de los servidores públicos.

19:40 Dijo que es de suma importancia conocer la situación de personas con discapacidad mientras ocurre la crisis sanitaria por COVID-19. Dijo que ya se desarrollan las plataformas adecuadas para atender las necesidades de diversos sectores.

Habrá, a disposición de personas con o sin discapacidad, información sobre la prevención y la contención del coronavirus".

19:44 El funcionario comentó que si algún ciudadano o sector de la sociedad en México considera que hace falta información útil en los sitios web de las dependencias de salud, lo señalen, para que los encargados emitan las actualizaciones necesarias.

19:39 Dio a conocer que la app de COVID-19 MX ha sido descargada por más de 300 mil personas en México, y celebró que la ciudadanía ha solicitado información concreta para erradicar el coronavirus en sus hogares y sus vidas. Pidió no bajar la guardia.

19:34 Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, dijo por su parte que ya se tradujo a diversas lenguas indígenas información de contención del COVID-19 a fin de que sectores autóctonos los consulten en el marco de la pandemia.

19:30 Ante la situación de personas muertas por COVID-19 que no son reclamadas por familiares, dijo: no se les debe incinerar; no se les debe enterrar en fosas comunes; autoridades harán las tareas necesarias para hacer llegar el cuerpo a sus parientes o seres queridos.

19:26 Para limpiar las superficies a fin de prevenir contagios de COVID-19, se deben usar tres cubetas: una con agua y jabón, otra sólo con agua y la última con cloro. Cada cubeta debe tener un trapo propio, porque el jabón, alertó, puede desactivar las propiedades del cloro.

19:22 De forma directa, una persona se puede contagiar de COVID-19 por contacto con un fallecido por este padecimiento; de forma indirecta, por su relación en un espacio contaminado. Por ende, llamó a atender medidas de bioseguridad con un cuerpo.

19:16 Alethse de la Torre Rosas, directora del Centro Nacional para la Prevención y el Control de VIH y Sida, dijo que el COVID-19 puede generar miedo, por lo que se desarrolló una actualización para el manejo de cadáveres; el plan es establecer estrategias para garantizar la salud de la población a través del trato digno del fallecido y sus deudos, entre otros protocolos.

19:12 Dijo que aunque no haya una confirmación diagnóstica por parte de un laboratorio, si una persona tiene sospechas de haberse contagiado de COVID-19, no debe tomar la situación a la ligera y atenderse a la brevedad posible, además de aislarse.

19:05 Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que en México hay 10 mil 544 casos confirmados de COVID-19, tres mil 618 casos activos y 970 decesos.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?