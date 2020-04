La noche del viernes, representantes de la Secretaría de Salud (SSa) federal actualizaron información del coronavirus (Orthocoronavirinae) en México; insisten en no salir de casa, a fin de evitar más contagios del padecimiento, y llaman nuevamente a no difundir rumores ni tomar a la ligera algunos de los síntomas, si es que se llega a experimentar.

19:06 José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología de la SSa, inició la conferencia de prensa mencionando que en México existen ahora mil 688 casos confirmados del nuevo coronavirus (Orthocoronavirinae), además de 60 muertes.

19:14 El funcionario explicó el porcentaje de positividad de COVID-19: de cada 10 personas con alguna infección respiratoria, dos son atendidas por coronavirus: “el tiempo nos puede ayudar a identificar en qué momento la enfermedad empieza a circular más” por territorio nacional.

En contra de la discriminación

19:20 Por su parte, Mónica Maccise Duayhe, funcionaria invitada en esta edición y titular del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), informó sobre la recepción de quejas vinculadas con hechos de rechazo, violencia y discriminación contra personas diagnosticadas con COVID-19 y limitadas en sus derechos.

(19:22) Hay personas que, por poseer rasgos asiáticos, tienen miedo de salir a las calles porque son objeto de discriminación, (pero) son personas que nacieron en México, han vivido en México y muy probablemente, en la mayoría de los casos, nunca han estado, de forma particular, en China. El Conapred atiende todos esos casos”. Mónica Maccise Duayhe.

19:30 Mónica Maccise Duayhe aprovechó su intervención para explicar que otros sectores de la sociedad son víctimas de la discriminación en contexto de la pandemia por coronavirus (Orthocoronavirinae):

Trabajadoras y trabajadores del hogar.

Empleados del ramo restaurantero.

Trabajadoras y trabajadores sexuales.

Comerciantes que desarrollan actividades, por ejemplo, en centros educativos.

Para finalizar, la funcionaria ofreció un sistema efectivo de quejas, pues “basta con que una persona llamé al teléfono” 55 5262 1490; si está en una entidad federativa que no sea la Ciudad de México, 800 543 00 33, además de que pueden escribir al correo quejas@conapred.org.mx".

Subsecretario de Salud

19:40 Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud (SSa), también llamó a la ciudadanía a ser solidarios en esta crisis del COVID-19, ya que el contexto nacional y mundial “es como ir en un barco en altamar; no nos podemos dar el lujo de poder de creer que nos salvaremos en la individualidad” y mucho menos de hallar “discordias”.

19:45 El funcionario de la SSa hizo otro exhortó a la ciudadanía:

Hago un llamado a la paciencia. La buena actitud, paciencia, solidaridad, (serán elementos que) nos mantendrán unidos, y sólo así podemos tener una sociedad que saque el mejor provecho”.

19:50 López-Gatell Ramírez dijo que, aunque “lo más probable es que primero acabé la epidemia” del coronavirus “a que antes haya una vacuna directamente”, no se deben dejar de aplicar medidas de prevención: “si hay una vacuna podrá servir para protegernos de la siguiente ocasión”. Si las personas no se mueven, el virus no se mueve.

19:55 Para finalizar, López-Gatell Ramírez subrayó que se aproxima la temporada de vacaciones, pero anotó que “no habrá vacaciones”; adelantó que la temporada de Semana Santa queda suspendida porque, por disposición general, las actividades laborales en sectores público, social y privado, no marcharán como de costumbre por la contingencia.

