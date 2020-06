La Secretaría de Salud de México actualizó cifras de decesos y contagios de coronavirus (COVID-19) en México. Hasta la noche de este miércoles se tiene registro de 15 mil 357 decesos; mientras los casos confirmados acumulados con 129 mil 184.

El minuto a minuto de la conferencia:

20:00 Hrs. Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, desmintió que Corea haya tenido éxito ante la pandemia por el número de pruebas que realizó: “no, no funciona así, no es de que entre más le sube uno al número de pruebas mejor es el control, no existe ninguna conexión técnica, científica lógica, automática entre el número de pruebas y el éxito del control ..."

19:55 Hrs. Mencionó que el objetivo es salvar vidas e identificar tempranamente los casos, para de esta manera disminuir el riesgo de tener casos graves: “para esto (se tienen) las aplicaciones SMS, el contacto telefónico..."

19:50 Hrs. “...Estamos en semáforo rojo, es mejor que permanezcan en casa. Esa es la recomendación inicial, no hay que salir...no arriesgarse. Hay que usar el cubrebocas de manera correcta, también debemos lavarnos las manos (con agua o gel antibacterial) y guardar la sana distancia”

19:45 Hrs. Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, habló del programa de detección, protección y resguardo contra el COVID-19, el cual tiene dos componentes: lo que deben hacer los ciudadanos y las acciones para disminuir los contagios.

La predicción de la epidemia quedó rebasada

19:35 Hrs. Mencionó que la predicción de la epidemia quedó rebasada porque hay persistencia: "llevamos ya cerca de 17 y 18 días en donde se ha estancado el descenso de la curva, el patrón ascendente, esto no debe distraernos...”

19:25 Hrs. Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó las curvas de la epidemia. “... La línea negra sólida, representa una predicción al 50%, la línea punteada es al 90% y la de abajo es al 10%, Sí cortáramos una rebanada de esta curva, encontraríamos esas curvas si nos ponemos en la curva de hasta arriba punteada, querría decir que hay 90% de probabilidad de que se lleguen a ese punto con los casos de ese día...”.

Sube a 15 mil 357 los decesos por COVID-19

19:20 Hrs. Detalla que las 708 nuevas defunciones registradas de ayer a hoy, ocurrieron entre los últimos 11 y 20 días.

19:10 Hrs. Informa que hasta la noche de este miércoles se tiene registro de 15 mil 357 decesos; mientras que los casos confirmados acumulados son 129 mil 184. "...El día de hoy son casi 370 mil personas las que han sido estudiadas, clasificados como casos sospechosos e ingresadas a protocolo de estudio de esta 186 mil 570 ya dieron un resultado negativo"

19:00 Hrs. José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informa que las 32 entidades del país continúan en semáforo rojo. Los juegos profesionales pueden tener actividades, pero a puerta cerrada. Gimnasios, cines, teatro, museos, centros comerciales y demás... aún no pueden llevar a cabo actividades.

