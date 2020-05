En una jornada en la que el IMSS condenó el asesinato de tres enfermeras en Torreón, Coahuila, y en la que la Secretaría de Salud (SSa) invitó a festejar el 10 de mayo, Día de las Madres, con sana distancia por la pandemia del coronavirus (COVID-19) en México, también se actualizan los datos del padecimiento. Sigue este minuto a minuto que Unotv.com trae para ti.

19:59 Para finalizar, el subsecretario de Salud insistió en no salir de casa y guardar la sana distancia, a fin de evitar que personas sanas se contagien del nuevo coronavirus. Pidió responsabilidad conjunta por parte de todos los sectores de la sociedad mexicana.

19:54 Añadió que este 10 de mayo, Día de las Madres, se debe celebrar a este sector con sana distancia. Además, comentó que la ciudadanía en la capital del país ha ofrecido su apoyo durante la emergencia sanitaria.

19:53 La mandataria local dijo que el Gobierno no sancionará de ninguna manera a las personas que decidan estar en la calle en plena contingencia, esto, por la "vocación democrática de nuestra ciudad" capital.

19:49 Al respecto de los medios de comunicación, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México comentó que la información científica, avalada por expertos, será la información recibida y debatida. Se dijo defensora de la libertad de prensa, "tan fundamental" para este y otros países.

19:45 Por otra parte, el funcionario de la SSa festejó la recuperación de pacientes ante el COVID-19; adelantó que cada persona se recuperará de manera distinta, y explicó que, tras 14 días, es poco probable que una persona aún posea el coronavirus de forma activa.

19:44 Una periodista insistió de nuevo en los señalamientos de los medios de comunicación, también los internacionales, sobre la gestión de la pandemia. El subsecretario de Salud aseveró que ha encontrado notas periodísticas que carecen de rigor sobre el COVID-19.

19:40 Durante la sección de preguntas y respuestas, Claudia Sheinbaum Pardo acotó que se ha reducido en 35% el ingreso de personas a la Central de Abasto, "no porque la gente no esté yendo, sino porque ya no van en familia, van ciudadanos de manera individual".

19:35 Hugo López-Gatell dijo:

La salud no es privilegio, no es mercancía. La salud es un derecho consagrado en la Constitución, en el artículo cuarto desde 1984, y para que sea un derecho real se requieren acciones de Gobierno que consistentemente garanticen todo lo necesario para atender a los enfermos.

19:32 Con respecto a las noticias internacionales que aseguran que las autoridades mexicanas esconden cifras del COVID-19, el especialista invitó a los periodistas extranjeros a la conferencia de prensa en Palacio Nacional, porque "el diálogo" siempre será bienvenido.

19:30 Atajó al decir que una pandemia se basa no sólo en contabilizar contagios y muertes; aclaró que una pandemia necesita de estudios, interpretación y tiempo, a fin de que todos los datos sobre la misma sean publicados de forma fidedigna.

19:25 El paso a seguir tras el análisis de las neumonias registradas, es pasar los datos a porcentajes para "ilustrar los conjuntos de las neumonías" presentes durante la pandemia del coronavirus a lo largo y ancho del territorio nacional.

19:20 El subsecretario de Salud abordó el tema de la neumonía, y aclaró que, aunque cada neumonía registrada debe ser catalogada como sospechosa de COVID-19, sólo los resultados finales permitirán emitir un fallo correcto.

19:17 Hugo López-Gatell sucedió a la jefa de Gobierno e inició por decir que todas las críticas a su gestión de la pandemia siempre serán bien recibidas, y celebró que haya inquietudes entre la sociedad y expertos.

19:15 Añadió que en la capital hay otros fallecimientos, pero existe un Comité Técnico de científicos que determina si estas muertes tienen que ver con COVID-19: "esas defunciones también se informan todos los días al Gobierno de México".

19:13 Agregó que hay dos mil 214 personas recuperadas del COVID-19: "no estamos hablando de las personas que han tenido que llevar la enfermedad en su casa, sino las personas que han salido de hospitalización".

19:11 Claudia Sheinbaum Pardo tomó el micrófono y refirió que, el jueves, a las 19:00 horas locales, había dos mil 525 personas no intubadas y hospitalizadas en la zona de la Ciudad de México.

19:05 Posteriormente, José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, presentó el informe técnico diario y dio a conocer los números del COVID-19 en México.

Casos confirmados acumulados: 31 mil 522.

Casos sospechosos acumulados: 20 mil 571.

Casos negativos acumulados: 71 mil 351.

Defunciones: 3 mil 160.

Total de personas estudiadas: 123 mil 446.

19:01 Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, abrió la rueda de prensa de este viernes y presentó, como invitada, a Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

