La Secretaría de Salud actualizó cifras de decesos y contagios de coronavirus (COVID-19) en México. Hasta la noche de este miércoles se tiene registro de 8 mil 597 defunciones; así como 78 mil 23 casos confirmados acumulados. 15 mil 592 de los casos son activos en los últimos 14 días.

19:55 Hrs. Mostró una gráfica donde se compara la letalidad de México con la de otros países del mundo:

Sobre el regreso de AMLO a giras de trabajo

19:45 Hrs. "...(El presidente) no tiene un estado excepcional de protección biológica o privilegios específicos por ser el Jefe del Estado. La decisión no está tomada, la decisión no se ha tomado para eso es la reunión del jueves..."

19:40 Hrs. López-Gatell dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe retomar actividades “porque la vida pública del país, incluyendo las actividades gubernamentales, es muy importante. Igual que es importante todo lo demás que aquí hemos comentado extensamente: la vida económica y social...”.

El 26 de mayo no fue el de día de mayor mortalidad: López-Gatell

19: 30 Hrs. Informó que el 15 de mayo fue el día con mayor mortalidad por COVID-19 en lo que va de la pandemia en México. “Consideramos que es importante que ustedes lo supieran, que lo supiera la sociedad. No hay ninguna sentimiento adverso hacia aquellos medios de comunicación impresos que destacaron la noticia: el día de la máxima mortalidad...”

19:20 Hrs. “La epidemia ayer, fue aún más grave que anteayer, que el día previo, y que la semana anterior. Cosa que afortunadamente no es cierta, la razón de esa situación es que se acumularon los datos por distintas razones...”; dijo.

19:15 Hrs. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, desmintió que ayer haya sido el día con la mayor intensidad de mortalidad en lo que va de la pandemia en México, y que los 501 decesos reportados corresponden a diferentes días.

Sube a 8 mil 597 los decesos por COVID-19

19:10 Hrs. Asimismo, hay 33 mil 566 casos sospechosos acumulados. Desde el inicio de la epidemia en el país han sido estudiadas 244 mil 858 personas. De ellas, 133 mil 269 obtuvieron resultados negativos.

19:05 Hrs. El director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, informó que hasta la noche de este miércoles se tiene registro de 8 mil 597 defunciones; así como 78 mil 23 casos confirmados acumulados. 15 mil 592 de los casos son activos en los últimos 14 días.

