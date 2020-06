A sus 53 años, Rubén relata que enfermarse de COVID-19 ha sido lo más difícil, pero logró salir adelante gracias a Evelyn, su esposa.

No me imagino una persona sola con esta enfermedad, no me imagino como puedes sobrevivir con esta enfermedad sólo". Rubén Aguirre, sobreviviente de COVID-19.

Evelyn pasó días y noches en vela, monitoreando la temperatura y oxigenación de Rubén, también limpió sin descanso la habitación donde él estaba.

Lo alentaba para que comiera, pues se alarmó al ver que, en tan sólo dos semanas, perdió más de 10 kilos.

La cara se le veía demacrada y el ir bajando de peso era muy angustiante, era lo que más me angustiaba porque no comía absolutamente nada". Evelyn García, esposa de Rubén.

Rubén reconoce que durante su padecimiento, por momentos, llegó a pensar en lo peor.

En los momentos más difíciles, mi papá ya falleció y tengo sus fotos ahí al lado y es cuando empiezas a pensar en la muerte". Rubén Aguirre, sobreviviente de COVID-19.

Sin embargo, Evelyn nunca se separó de él, incluso sin importarle que ella también podía contagiarse.

Nos deja la lección de estar unidos, el apoyo, la familia que tenemos, seguir siendo unidos y siempre tener precaución, de hoy en adelante". Evelyn García, esposa de Rubén.

En medio de cuidados y malestares, esta pareja cumplió quince años de casados, y dicen que ya habrá tiempo para festejarlos.

Estaba enfermo él cuando fue nuestro aniversario, y ha sido la situación más complicada que hemos enfrentado". Evelyn García, esposa de Rubén.

