Enfermeras conmemoran su día en medio de la peor crisis de salud

Este 12 de mayo, millones de enfermeros celebrarán el Día Internacional de la Enfermería, librando la más dura de sus batallas. En medio de la pandemia causada por el Covid-19, estas tres enfermeras mexicanas buscan dar aliento a sus colegas en todo el mundo.

Es un día muy importante para destacar el quehacer de las enfermeras y los enfermeros, enfermería significa hacer el bien en todo momento, sin importar cuán exhausto te puedas encontrar, cuán sediento o cuán hambriento, enfermería es la piedra angular de todo sistema de salud". Gilda J. Alanís, enfermera de la Secretaría de Salud.

Junto a compañeros de distintos hospitales mexicanos, lanzan este mensaje de reconocimiento, que no tiene fronteras.

Hoy 12 de mayo se festejan 200 años del nacimiento de la enfermería moderna con Florence Nightingale, en la Guerra de Crimea, una de sus armas de Florence era la luz con la que iluminaba la oscuridad y daba aliento de vida a los soldados, hoy nuevamente las enfermeras estamos en guerra contra el Coronavirus". Lorena Flores, enfermera Secretaría de Salud de Puebla.

Nuestras armas son nuestro conocimiento, la tecnología y la esperanza. Esta pandemia no es para siempre, no se rindan, no se depriman, sean fuertes y continúen adelante. ¡Feliz día internacional de la Enfermería". Cynthia Meza, enfermera del hospital Manuel Gea González.

En Francés, Italiano, en Chino y Japonés; y hasta en lengua Maya, el mensaje es el mismo: nunca dejarse vencer.

Eres fuerte, eres una guerrera que ganará la batalla contra la pandemia, ten fe y esperanza que ya pronto terminará". Gloria Hernández, enfermera del hospital del Niño Poblano.

Porque no importa el cansancio, siempre están dispuestas a dar más de sí, confortando, escuchando y brindando acompañamiento a nuestros pacientes, incluso a nuestros propios colegas cuando así lo ameritan, ¡gracias por ejercer esta bella profesión!" Tania Bastida, enfermera de la Secretaría de Salud.

Hay que tener mucha convicción, tener fe y dar el mejor esfuerzo para poder salir adelante de esta pandemia". Miguel Ángel Sánchez, enfermero del INER.

En nombre de México y del personal de salud agradecen y felicitan a quienes como ellos, usan bata y salvan vidas, incluso, a costa de la suya.

Gracias a todos aquellos compañeros de enfermería que en todo momento han entregado lo mejor de sí, para los pacientes, gracias por esa sonrisa, gracias por esos momentos de bienestar, de paz y tranquilidad, ¡muchas felicidades!" Gilda J. Alanís, enfermera de la Secretaría de Salud.

