Lleva 27 años en servicio, Nancy Hernández Zarza es enfermera en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y además del equipo de protección, recurre a las bromas para tratar de levantar el ánimo de compañeros y pacientes.

Nancy ha atendido pacientes de dos epidemias: Influenza AH1N1 y ahora el COVID-19, esta nueva batalla, la libra entre trajes de bioseguridad y un singular disfraz.

Supera miedo y cansancio, para buscar sonrisas.

No puedo seguir viendo más dolor en mis compañeras, no puedo seguir viendo sus rostros de agotamiento, de cansancio, de tristeza, dije: -no, tengo que cambiar el chip, y es cuando empecé a hacer esto..."Nancy Hernández, enfermera clown en el INER.

Sale a los pasillos; bromea y regala dulces, además escucha a quien busca desahogarse.

Me dio mis primeros auxilios emocionales, de llevar una cara desencajada como cuando vas a un velorio, volteé a verla e inmediatamente creo que brillaron mis ojos y me salió una sonrisa espontánea, era lo que yo necesitaba", Gisela Acosta, enfermera INER

Aprendió a sonreír ante la adversidad, sabe que ejerce su labor con riesgo, pues ella salió en 2009 contagiada en la epidemia de la influenza, pero prefiere ayudar.

Nancy desea que la risoterapia acaricie más corazones durante la pandemia.

