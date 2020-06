El doctor Hugo López-Gatell reconoció que la epidemia en México ha sido larga y exasperante; al ritmo que avanza el virus, se prevé un declive en el número de muertes y contagios hasta octubre.

En conferencia de prensa vespertina sobre la actualización de los datos del COVID-19, el subsecretario de Salud dijo que en México lo que se tiene es una curva muy lenta y larga,“independientemente que puede ser exasperante, es mejor haber tenido una epidemia lenta que una epidemia explosiva”, advirtió.

En la medida que tuvimos una curva epidémica lenta ciertamente lenta, lenta, lenta y larga, larga, larga que se va a ir hasta octubre, independientemente que puede ser exasperante estar con una epidemia lenta; es mejor tener una epidemia lenta que una epidemia explosiva” López-Gatell

Recordó también que la estrategia de reconversión hospitalaria, permitió no saturar, hasta el momento, el sistema de Salud. El subsecretario de prevención y promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que los objetivos fueron muy claros y “se han logrado”.

Afirmó que afortunadamente en México no ha pasado lo que sucedió en algunos países, donde hubo situaciones de hospitales completamente rebasadas “y entonces teníamos escenas de parques públicos con camillas o camas de hospital o decisiones sumamente dramáticas como tener que optar por quién se intuba y quién no”.

Reiteró que no es posible comparar los países por índice de positividad, las acciones de salud pública son distintas en cada región y citó, y se proyectó un video, en el cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura, en voz de Jean-Marc Gabastou, asesor regional de emergencias en salud, que no recomienda el uso de pruebas rápidas para detectar casos de coronavirus en países tan grandes como México.

