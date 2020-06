No me voy a echar para atrás en el tratamiento de pacientes con COVID-19, asegura Arturo G de la Maza, especialista en medicina crítica del Instituto Nacional de Cardiología.

Sin miedo a entrarle, para eso estamos diseñados, por mi mente jamás pasó retirarme o decir esto no me corresponde". Arturo G de la Maza, especialista en medicina crítica INC.

El también médico urgenciólogo, de 34 años de edad, que cursa un posgrado de alta especialidad de terapia intensiva cardiovascular, señala que la preparación es parte de su trabajo.

Tampoco nos consideramos héroes como se menciona así en la comunidad, no, no, no, solamente estamos haciendo nuestro trabajo". Arturo G de la Maza, especialista en medicina crítica INC.

Oriundo de Monterrey, Nuevo León, De la Maza señala que nunca pasó por su mente enfrentar cara a cara al cononavirus.

Es algo que no me mantiene triste, al contrario me mantiene ciertamente orgulloso de poder seguir colaborando con mis compañeros". Arturo G de la Maza, especialista en medicina crítica INC.

El médico asegura que la información que llegó en tiempo real de Asia y Europa fue importante para prepararse en el Instituto.

No nos agarró en curva, para cuando llegó nuestro primer paciente ya teníamos un manual operativo funcionando, teníamos capacitación de personal tanto doctores, residentes y los mismos jefes". Arturo G de la Maza, especialista en medicina crítica INC.

En el Instituto hay un centro de comando, que reduce riesgos de contagio.

Les vamos pasando los datos ya sea con un celular que tenemos específicamente para el uso de Covid adentro, ese celular no sale". Arturo G de la Maza, especialista en medicina crítica INC.

Para él, una lección aprendida es que trabajar en equipo es vital para los pacientes, además, asegura que el sacrificio hecho, vale la pena.

Estas trabajando por la población de México y eso es gratificante, es gratificante poder ver a un paciente irse de la terapia intensiva". Arturo G de la Maza, especialista en medicina crítica INC.

