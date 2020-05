Este sábado el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer la lista de los "Municipios de la Esperanza", se trata de zonas de baja transmisión en donde ha existido, hasta el momento, baja o nula transmisión del coronavirus COVID-19, por lo que en estos municipios pudiera haber una reintegración temprana, “no como se visualizaban antes de la pandemia, sino en la nueva normalidad”.

En dicha lista destacan municipios de zonas rurales, alejadas de zonas urbanas, se trata de 324 municipios distribuidos en 14 estados del país, que no han presentado contagios en los últimos 28 días y que no tienen vecindad con zonas con casos positivos.

La división de municipios se llevó a cabo en tres categorías:

Municipios sin contagios y sin municipios vecinos con contagios, 324

Municipios con contagios, mil 67

Municipios que tienen vecinos con contagios, mil 72

No obstante, López-Gatell destacó que serán los gobiernos estatales que albergan los “Municipios de la Esperanza”, quienes decidirán si levantan o no el confinamiento el lunes 18 de mayo.

Si ellos deciden, el lunes podrían empezar a operar los municipios correspondientes, los que están en verde, pero si ellos deciden que no, están ejerciendo sus facultades como autoridad sanitaria estatal y si deciden que no, no hay ninguna contraposición o pleito o animosidad con el gobierno federal”. Hugo López-Gatell

Agregó que se avisará este domingo a los gobiernos que pueden regresar a la “nueva normalidad”, incluyendo actividad escolar.

El funcionario subrayó que el periodo de sana distancia aún no termina de manera generalizada en el país, por lo que los próximos 15 días serán cruciales para contener contagios, ante ello, pidió a la población no bajar la guardia.

No ha terminado la Jornada Nacional de Sana Distancia, estos 15 días que le restan son extraordinariamente valiosos para mantener la mitigación, la reducción de los contagios de COVID-19”. Hugo López-Gatell.

