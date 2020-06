Estados inician la "Nueva Normalidad"

Las principales ciudades de la República Mexicana tuvieron un inicio de desconfinamiento y reactivación de actividades económicas y productivas.

Después de dos meses de encierro, algunos sectores, principalmente servicios y turismo, están impacientes por volver lo más pronto posible a la normalidad.

JALISCO

En Jalisco inició la reactivación económica con la reapertura de establecimientos de actividades consideradas no esenciales y que fueron autorizadas, algunas, con distintivo por parte del gobernador Enrique Alfaro, quien la semana pasada colocó unas calcomanías para indicar que este lunes podrían reabrir; se trata de algunas zapaterías y estéticas.

Este fin de semana, el gobernador Alfaro Ramírez fue enfático al señalar que no se trata de un regreso a la normalidad, debido al coronavirus COVID-19, y que la población en grupos de riesgo debe seguir en su casa, además que el uso de cubrebocas es obligatorio en los espacios públicos.

NUEVO LEÓN

En Monterrey, retomaron actividades comercios que permanecieron cerrados por más de dos meses. Ahí, los locatarios deben portar mascarillas, cubrebocas y mantener a la vista gel antibacterial, así como un tapete sanitizante en cada negocio.

MICHOACÁN

En Michoacán, decenas de personas realizaron largas filas para ingresar a bancos y otros lugares. En algunos puntos los usuarios no observaron las medidas de seguridad.

PUEBLA

En Puebla, propietarios y empleados de comercios considerados no esenciales ubicados en el Centro Histórico reabrieron sus puertas pese a no contar con el permiso del gobierno, ni del Ayuntamiento.



Alrededor de 400 locales no atendieron la recomendación del gobierno estatal de esperar a la tercera semana de junio para el retorno a las actividades.

QUERÉTARO

En Querétaro, lugares como el mercado de la colonia Reforma Agraria y otros comercios también abrieron sus puertas.

QUINTANA ROO

Mientras en Cancún, diversos lugares reiniciaron labores de mantenimiento, pues esperan la llegada de paseantes a partir de la próxima semana.

