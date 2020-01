Este fin de semana podría declararse emergencia mundial por coronavirus: OMS

La Organización Panamericana de Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en México informaron que sería este fin de semana cuando los organismos internacionales decidan si elevan a emergencia mundial por el Nuevo Coronavirus 2019 originado en la ciudad de Wuhan, China, detalló Jean-Marc Gabasto, asesor internacional en emergencias en salud de la OPS y OMS.

Jean -Marc Gabastou, que destacó que México está preparado para esta contingencia, señaló que de elevarse el aviso a pandemia, esto permitiría a nivel global la agilización de insumos y más capacitación a personal médico entre otras cosas.

El organismo reportó que hasta el momento se tienen 4 mil 700 casos confirmados, más del 80% de ellos en personas de origen chino y 107 defunciones.

Este fin de semana vamos a tener novedades, pero eso no significa que no se tomen las medidas que acá se han tomado. ¿Qué cambiaría si se declarara? No mucho para México; estamos preparados, se han tomado las medidas aquí; estos es más bien una legitimización".

México no minimiza Nuevo Coronavirus 2019

Por otra parte, el director general de epidemiología de la Secretaría de Salud y vocero en el tema del Nuevo Coronavirus 2019, José Luis Alomía Zegarra, informó que ninguno de los mexicanos que están en china tiene síntomas y no representan un riesgo a su regreso al país y aseguró que México no ha minimizado el tema del Nuevo Coronavirus 2019.

Hasta el momento todas las personas con las que ellos han entrado en comunicación que han identificado mexicanos visitando China, ninguna refirió estar enfermo […] en el gobierno de México y en la Secretaría de Salud, para nada estamos minimizando el problema”.

Destacó que las autoridades mexicanas están analizando la información que hasta el momento está disponible, y que con base en esa información, se está definiendo día a día cuáles son más acciones de preparación que se deben implementar en el país.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?