Esto costará alcanzar gratuidad en el Sector Salud

Alcanzar la gratuidad en el tercer nivel de atención de la salud, en diciembre de este año 2020, costará 7 mil millones de pesos, pues funcionarios de la Secretaría de Salud explicaron que se requieren 4 mil 500 millones para cubrir las cuotas de recuperación

Y, cerca de 2 mil 250 millones para absorber los gastos que hacen los pacientes; por lo que el titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad aclaró:

Le llamamos gastos de bolsillo, que los familiares de los pacientes o los pacientes gastan en el hospital, en los hospitales y que son prescritos desde una receta de medicamentos e insumos, materiales de curación o hasta kits que se utilizan para cirugía de los pacientes”, Gustavo Reyes Terán .

El otro gasto, es el que ocurre en la consulta ambulatoria", agregó Reyes Terán sobre la gratuidad en el sector.

Por su parte, el secretario Jorge Alcocer informó que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) atenderá más enfermedades que el Seguro Popular: a las 66 que atendía, se sumarán otras 30, entre ellas, el mieloma múltiple en gente joven. Además, garantizó que el Insabi tendrá recursos suficientes.

A nadie en estas acciones están limitando la atención por cuestiones financieras, el presidente lo ha dicho, 40 mil millones de pesos son una acción que se toma y que si se requiere más lo dice y nos lo ha señalado a todos, se da más", señaló Jorge Alcocer , secretario de Salud respecto a la gratuidad en este sector.

Los estados que no se adhieran al Insabi, continuarán recibiendo recursos de la federación en materia de salud, afirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pero esos montos no saldrán del presupuesto asignado al instituto, señaló.

La razón de que no se le pueda transferir al estado que no se adhiera, es porque el estado no está adquiriendo compromisos de gratuidad ante la federación y no está adhiriéndose al plan de coordinación, en compras consolidadas, en remodelación de la infraestructura física, en regularización de nóminas y todo lo demás", instó Hugo López-Gatell.

