Éstos son los hospitales donde atenderán COVID-19 en CDMX

Ante la confirmación de dos casos del nuevo coronavirus 2019 el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó sobre los hospitales que adoptaron el protocolo de respuesta ante los posibles casos de la nueva cepa del virus.

Durante la conferencia matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, el funcionario enlistó las seis unidades hospitalarias de alta especialidad en la Ciudad de México, pero que son federales.

Aquí la lista:

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias

Ubicado en Calzada de Tlalpan, número 4502, Belisario Domínguez Sección 16, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

Instituto nacional de Enfermedades, Ciencias Médicas y Nutrición

También al sur de la Ciudad de México, este instituto implementó el protocolo de respuesta y atención ante posibles casos de coronavirus.

Ubicado en Vasco de Quiroga número 15, Belisario Domínguez Secc. 16, Tlalpan, Ciudad de México.

Centro Médico Nacional 20 de Noviembre

El personal de esta unidad hospitalaria perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), también está en la lista de los centros médicos con la capacidad de reacción por posibles casos de coronavirus.

Este hospital público está ubicado en Félix Cuevas 540, Col del Valle Sur, Benito Juárez, Ciudad de México.

Hospital De Especialidades Médicas Centro Médico Nacional La RAZA

El hospital La Raza, al norte de la ciudad y que forma parte de los centros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también es parte de las unidades que tienen activo el protocolo para detectar y atender casos de coronavirus en México.

Este nosocomio está en: Azcapotzalco s/n, La Raza, Azcapotzalco, Ciudad de México.

Hospital Infantil de México, Federico Gómez

De acuerdo con el subsecretario el personal médico de este centro también tiene la capacidad de respuesta para prestar la atención a las personas que acudan con un posible caso de coronavirus.

Se encuentra ubicado en la zona centro de la capital de nuestro país.

Calle Doctor Márquez 162, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Instituto Nacional de Pediatría.

Finalmente al sur de la Ciudad de México el funcionario federal mencionó que este instituto también será capaz de responder ante los casos que puedan surgir por contagio de coronavirus.

La dirección de este centro hospitalario es: Insurgentes Sur 3700 Letra C, Insurgentes Cuicuilco, Ciudad de México.

A decir del titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, con lo que cuenta el sector salud es suficiente y pidió a la población tener confianza.

La confianza que también deben tener de nuestros hospitales. No se requiere contabilizar y hacer una situación de cuántas camas se necesitan en esta situación por habitante, por mexicano, por estado. No, lo que tenemos es claramente suficiente”. Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud

Y agregó:

Tenemos cubierto esto, siempre y cuando -y eso compete a los mexicanos- tener el seguimiento de los protocolos. Hay que avanzar, no hay que atropellarse. Y definitivamente estas acciones son recogidas de experiencias previas y de las experiencias internacionales”. Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud

Por su parte la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que quienes presenten síntomas de enfermedades respiratorias pueden acudir a los centros de salud locales.

A los centros de salud, a los hospitales de la ciudad es muy importante también no generar que frente a un pequeño catarro se acuda de inmediato es lo que hay que hacer cuando uno tiene una enfermedad respiratoria y tiene síntomas leves guardarse en su casa se aumenta algún síntoma entonces sí llamar a su médico o acudir a un centro de salud pero no podemos tampoco de pronto todos llegar a los centros de urgencias de los hospitales solos en caso de síntomas ya muy grave y eso no significaría que tuvieran que estuvieran infectados por el nuevo coronavirus puede ser alguna otra enfermedad respiratoria que normalmente existe en la ciudad". Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Señaló que no se contemplan cercos sanitarios por el momento, pues el portados del coronavirus, un hombre de 35 años y cinco familiares con los que tuvo contacto están aislados y están siendo atendidos conforme a protocolo.

