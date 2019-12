Fallece Juan Tovar, escritor y dramaturgo que recibió Medalla Bellas Artes

La Secretaría de Cultura (Secul) informó este domingo a través de Twitter sobre el fallecimiento de Juan Tovar, escritor, dramaturgo, guionista y traductor que en julio 2018 recibió la Medalla Bellas Artes como homenaje a su trayectoria por más de cuarenta años en la literatura y el teatro en la sala Manuel M. Ponce del máximo recinto cultural del país.

Juan Tovar (Puebla, 23 de octubre 1941) fue estudioso de la Teoría y Composición Dramática; fue catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del hoy Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), así como de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, Cuba, y trabajó en el Foro de la Rivera.

Incursionó en revistas culturales

También tuvo un extenso trabajo en el teatro

Fue guionista de diversos filmes

Juan Tovar fue un prolífico traductor de autores como Carlos Castañeda, William Butler Yeats, Gerald Manley Hopkins, Jan Kott, Kakuan, Thomas Middleton y William Rowley. Entre sus obras expuestas se encuentran Las adoraciones, Manga de clavo, Manuscrito encontrado en Zaragoza, El monje y Cura de locura.

Trabajo exhaustivo

La UNAM, en su Revista de la Universidad de México, hizo un recuento de una de sus obras más famosas, Criatura de un día, Juan Tovar hablo sobre su trayectoria como escritor a lo largo de 25 años: “Carezco de todo certificado de estudios, pero eso no me hace escritor autodidacta, porque maestros he tenido”, indicó el autor.

De modo que sigo llenándome de historias que me llegan por doquier y que anoto en un cuaderno para luego irlas escribiendo cada vez más lenta y laboriosamente. Sintiéndome tímido y tartamudo, como en vida real, ensayo audacias formales, experimentos de fondo, corrijo hasta cansarme”. Juan Tovar.

En ceremonia realizada la noche del 25 de julio 2018 en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el dramaturgo Flavio González Mello, destacaron su trabajo, obra y personalidad: “Juan Tovar no ha parado de escribir un vasto corpus dramatúrgico que entre obras históricas, farsas sobre la actualidad política”, se dijo en el evento.

Sobre su personalidad, Juan Tovar es discreto, alejado de los brindis de estreno y las develaciones de placa, ajeno al ascenso y caída del teatro posmoderno, posdramático y de otras posmodas, quien vive en retiro cultivando su parcela en Tepoztlán, Morelos”.

